Didem Kınalı: Büyük bir saygısızlık ....İbo Show’da Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın zor anları!
Dün akşam yayınlanan 'İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda yaşananlar çok konuşuldu. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeleri sosyal medyada olay oldu. Ünlü oryantal ise yaptığı açıklamada " Bana saygısızlık yapıldı" dedi.
'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı'ya dans ederken başka yöne bakmaları sosyal medyada çok konuşuldu.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Didem Kınalı ise 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi:
-Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm.
-Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede Bülent Serttaş bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum.
-Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım.
-Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net.
-Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var.
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