Dev obruk ünlü oyuncunun malikanesini yutmak üzere… ‘Şu an evsiz bir adam sayılırım’

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Nicolas Cage, Los Angeles'taki malikanesinin yanında dev bir obruk oluşmasının ardından "şu an evsiz" olduğunu söyledi.

Nicolas Cage’in Malibu'daki malikanesi eylül ayında neredeyse devasa bir obruğun içine gömülmüştü.

62 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün katıldığı L.A. Comic Con etkinliğinde, o akşamki Cadılar Bayramı planları sorulduğunda, mevcut yaşam koşulları nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Cage, "Şu an biraz evsiz sayılırım" dedi. "Malibu'daki evimde bir olay yaşandı, bu yüzden otellerde kalıyorum. Dolayısıyla bu akşam, normalde keyif alacağım 'şeker mi şaka mı' (trick-or-treat) etkinliği için kapıma gelen çocuklar olmayacak."

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Ancak 4 yaşındaki kızı August'u Santa Monica, Kaliforniya'da şeker toplamaya götüreceğini ve onu uyuttuktan sonra yönetmen Stanley Kubrick'in korku klasiği "The Shining" (Cinnet) filmini izlemeyi planladığını paylaştı.

Cage'in 10,5 milyon dolar değerindeki sahil evi, şiddetli yağışlar ve ciddi kıyı erozyonu nedeniyle ağır hasar görerek zemine gömüldü. 8 Eylül'de çekilen fotoğraflarda evin araç yolunun bulunduğu yerde derin bir çukur oluştuğunu gösteriyor.

Kapalı garaja giden yoldaki asfalt ve betonun çatlayıp çöktüğü; ayrıca şantiye tipi bir seyyar tuvalet ve bahçe çitine ait olduğu düşünülen parçalanmış paneller gibi çeşitli nesnelerin de çukura düştüğü görülüyor.

Sadece Nicolas Cage değil komşuları da, araç yolunu yutan bu devasa obruk nedeniyle evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. The Post gazetesinin haberine göre, sokaktaki yedi ev "tehlikeli koşullar" nedeniyle oturulamaz ilan edilirken, 24 ev de "güvenli araç erişimi" sağlanamadığı gerekçesiyle mühürlendi.

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Malibu Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu 31 mülkün tamamının, "itfaiye ve şerif ekiplerinin tıbbi acil durumlar, yangın veya güvenlik olaylarına müdahale edebileceği bir erişim yolunun kalmaması" nedeniyle güvensiz olarak işaretlendiği belirtildi.

Yine de Cage, evini kurtarmaya çalışıyor. ABD basını geçen ay ünlü oyuncunun çukurun oluşmasından sonraki birkaç gün içinde üç izin başvurusunda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Cage yetkililerden acil inşaat izni talep etti ve hem dalga koruması hem de kıyı erozyonunu önlemek için kumsala ve evin dışına kum torbaları yerleştirme izni aldı. Kayıtlar, toprak örnekleri toplamak için kazı ve destekleme kurulumuna hazırlık amacıyla çukurla ilgili asfalt molozlarının kaldırılması için ek izinlerin de onaylandığını gösteriyor.

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Kariyerinin zirvesinde 150 milyon dolarlık bir servete sahip olan Nicolas Cage hem lüks yaşam tarzı hem de yaptığı kötü emlak yatırımlarıyla bir dönem iflasın eşiğine gelmişti.

Almanya ve İngiltere'de şatolar, Bahamalar'da özel bir ada ve ABD genelinde 15 lüks malikane satın alan Cage 2008 küresel emlak krizinde piyasadan zamanında çıkamamış, mülklerinin değeri erirken yüksek vergiler ve bakım masrafları yüzünden büyük borçların altına girmişti.