MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDestansı bir mücadele! “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı
GeriMagazin Destansı bir mücadele! “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 08.07.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Destansı bir mücadele! “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Destansı bir mücadele! “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı

Başrolünde Erkan Petekkaya’nın yer aldığı “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’ye karşı direnen Türk milletinin mücadelesini anlatan filmin fotoğrafları görenleri duygulandırdı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına direnen Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan “15/07 Şafak Vakti” filminin setinden ilk kareler yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan filmin fragmanından sonra sunulan set fotoğrafları, büyük merak uyandırdı.

Destansı bir mücadele “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı

Hazırlıkları Kasım 2020’de başlayan film için Türkiye’nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy, 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. 15 Mart’ta başlayan ve 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı.

HALKIN GERÇEK HİKÂYELERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ve Çengelköy’de darbecilere karşı direnen halkın gerçek hikâyelerinden esinlenilen filmin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstleniyor. Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan, Nazan Diper, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan’ın rol aldığı film, Çengelköy’de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsünü konu alıyor.

Destansı bir mücadele “15/07 Şafak Vakti” filminden ilk kareler yayınlandı

15 TEMMUZ’DA VİZYONDA

Başrolünde Erkan Petekkaya’nın yer aldığı “15/07 Şafak Vakti” Türkiye genelinde 390 sinema salonunda 15 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de gösterime girecek.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi