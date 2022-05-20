Derya Tuna'nın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatli'den cevap

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İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katılmış çapkınlıkla ilgili soru üzerine ilginç bir açıklama yapmıştı...

“Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.” Derya Tuna'ya oğlu İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli'den yanıt geldi.

'SUÇU TEK BİR KİŞİYE ATMAMAK LAZIM'

Şefkatli "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir... Bir yerde bir sorun varsa iki tarafında muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde yada başka bir şeye istinaden söylemiştir. Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani...Yanlış mı düşünüyorum?" diye konuştu.

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'AÇIKLAMAYI SİZDEN DUYUYORUM'

Yasemin Şefkatli 'Kayınvalidem ne diyorsa doğrudur' mu diyorsunuz sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben açıklamasını sizden duyuyorum. Bilmiyorum ki nasıl bir koşulda ne dedi? Kayınvalidemi takip ediyorum ama siz bana 'geçen böyle bir açıklamada bulundu' diyorsunuz... Açıklamanın altını yada canlı görmedim ki... Mutlaka bir şeye istinaden söylemiştir.",

DİLAN'IN NİŞANINDA NEDEN YOKTU?

Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde evlilik yolundan ilk adımı atan görümcesi Dilan Çıtak'ın nişanına neden katılmadığıyle ilgili soruları manidar bir şekilde cevapladı.

"Katılamadık. Buradan da mutluluklar diliyorum. Daha da yorum yapmayalım. Teşekkür ediyorum." diyen Şefkatli ekledi:

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"İdo bence en hayırlı evlatlardan biridir..."