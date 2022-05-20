Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Derya Tuna'nın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatli'den cevap

#Yasemin Şefkatli#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses
Derya Tunanın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatliden cevap

Derya Tuna'nın tartışma yaratan 'Çapkınlıkta kadın suçlu' sözlerine gelini Yasemin Şefkatli'den cevap geldi.

Haberin Devamı

İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katılmış çapkınlıkla ilgili soru üzerine ilginç bir açıklama yapmıştı...

“Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.” Derya Tuna'ya oğlu İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli'den yanıt geldi.

Gözden Kaçmasın

Derya Tunadan tartışma yaratacak açıklama: Çapkınlıkta kadın suçluDerya Tuna'dan tartışma yaratacak açıklama: Çapkınlıkta kadın suçluHaberi görüntüle

Derya Tunanın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatliden cevap

'SUÇU TEK BİR KİŞİYE ATMAMAK LAZIM' 

Şefkatli "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir... Bir yerde bir sorun varsa iki tarafında muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde yada başka bir şeye istinaden söylemiştir. Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani...Yanlış mı düşünüyorum?" diye konuştu.

Haberin Devamı

Derya Tunanın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatliden cevap

'AÇIKLAMAYI SİZDEN DUYUYORUM'

Yasemin Şefkatli 'Kayınvalidem ne diyorsa doğrudur' mu diyorsunuz sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben açıklamasını sizden duyuyorum. Bilmiyorum ki nasıl bir koşulda ne dedi? Kayınvalidemi takip ediyorum ama siz bana 'geçen böyle bir açıklamada bulundu' diyorsunuz... Açıklamanın altını yada canlı görmedim ki... Mutlaka bir şeye istinaden söylemiştir.",

Gözden Kaçmasın

Zekeriyaköyde 4 katlı muhteşem villa... İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu evde yaşıyorZekeriyaköy'de 4 katlı muhteşem villa... İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu evde yaşıyor!Haberi görüntüle

DİLAN'IN NİŞANINDA NEDEN YOKTU?

Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde evlilik yolundan ilk adımı atan görümcesi Dilan Çıtak'ın nişanına neden katılmadığıyle ilgili soruları manidar bir şekilde cevapladı.

Derya Tunanın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatliden cevap

"Katılamadık. Buradan da mutluluklar diliyorum. Daha da yorum yapmayalım. Teşekkür ediyorum." diyen Şefkatli ekledi:

Haberin Devamı

"İdo bence en hayırlı evlatlardan biridir..."

Gözden Kaçmasın

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı Dikkat çeken detay... Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı! Dikkat çeken detay...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasemin Şefkatli#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard