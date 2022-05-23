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Derya Tuna'dan tepki çeken sözlere açıklama

#DERYA TUNA#İbrahim Tatlıses#Yasemin Şefkatli
Derya Tunadan tepki çeken sözlere açıklama

Son günlerde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Derya Tuna, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

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Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa süre alışveriş yaptıktan sonra Markalar Sokağı’na çıkan Tuna, gazetecilerle sohbet etti.

“Çapkınlıkta kadınlar suçlu” açıklaması sonrası tepkileri üzerine çektiği hatırlatılınca söze giren Tuna, “Yanlış anlaşıldığım için üzüldüm. Ben genelleme yapmak istemedim. Kendi hayatımdan ve çevremden gördüklerimden yola çıkarak öyle bir şey söyledim. Yoksa sadakatsizliğin kadını erkeği yok. Karakter meselesi” dedi.

Derya Tuna, kısa süren sohbet sonrası Masa Restoran’a geçerek dostlarıyla buluştu.

DERYA TUNA NE DEMİŞTİ?

Derya Tuna, bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katılmış çapkınlıkla ilgili soru üzerine “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.” açıklamasını yapmıştı.

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