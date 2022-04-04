Derya Tuna ve annesi Boğaz havası aldı

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Boğaz havası aldı

Derya Tuna önceki gün annesini Yeniköy sahilinde gezdirirken görüntüledi. Tuna, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tuna, İbrahim Tatlıses’le ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Onun da sağlık durumu iyi. Çok iyi dostuz. Oğlum İdo’nun babası sonuçta.” (Deniz BOY)

Küçük prensesle geziyoruz

Oyuncu kardeşler Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Ferhan Şensoy, kardeşiyle birlikte kızı Pera’yı dışarı çıkardığını söyledi ve ekledi: “Küçük prensesimizi gezmeye çıkardık. Sokakta gezmeyi, oynamayı çok seviyor. Eve zor sokuyoruz.” (Sayit DURMAZ)

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15 dakikalık alışveriş

Defne Samyeli, kızı Derin Talu ile önceki gün Akmerkez’de objektiflere takıldı. Aracını AVM’nin önündeki otobüs durağına bırakarak alışveriş yapmaya giden Samyeli, 15 dakika sonra geri döndü.

Defne Samyeli’yi araçta tek başına bekleyen Derin Talu ise muhabirleri fark edince tanınmamak için maskesini taktı. Koşar adımlarla aracına binen Samyeli, “Hayırlı ramazanlar. Kusura bakmayın, trafik tıkanmasın, başka zaman konuşuruz” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Burada kim var?

Oğuzhan Koç önceki gün Maslak Acıbadem’de görüntülendi. Muhabirleri karşısında görünce şaşıran ünlü şarkıcı, “Kimi bekliyorsunuz, burada kim var” diyerek espri yaptı. Sevgilisi Demet Özdemir yanında olmayan Koç, rutin kontrol için hastaneye geldiğini belirtti. (Deniz BOY)

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Yine yollarda olacağız

Umuda Koşanlar Derneği ile ülke ülke gezerek yardıma muhtaç kişilere destek olan Gamze Özçelik, geçen yıl ramazanda gittiği ülkelerde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Özçelik o karelerin altına şu notu düştü: “Bu ramazanda da kimse sahura yalnız uyanmasın, iftarını yoklukla yapmasın diye ekipçe yollarda olacağız.”

“Gözün Aydın” sürprizi

Son olarak Sinan Akçıl ile yaptığı “Sefil” adlı şarkısıyla dikkat çeken Semra San, yeni çalışması “Gözün Aydın”ı beğeniye sundu.

Sözü ve müziği Özlem Güneykaya’ya ait şarkının düzenlemesini yapan Mustafa Ceceli, San’a vokalde de eşlik etti. Yönetmen koltuğunda Gülşen Aybaba’nın oturduğu klip müzik kanallarında yerini aldı. Şarkıda saygıyı yitirmiş bir ilişkiyi anlattığını söyleyen şarkıcı, bundan sonra müzik çalışmalarına daha çok ağırlık vereceğini söyledi: “Hedefim artık ara vermemek, daha çok müzik yapmak.”

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