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Haber Giriş: 29.11.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Derya Tuna: Koronavirüsü atlattım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Derya Tuna: Koronavirüsü atlattım
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Zekeriyaköy’de market alışverişinde görüntülenen Derya Tuna, koronavirüse yakalandığını açıkladı: “İlaç kullanmadan, hafif şekilde atlattım. 25 gün evde oturdum.”

KARDEŞİMDEN KAPTIM

Derya Tuna önceki gün Zekeriyaköy’de objektife takıldı. Bir marketten çıkarken görüntülenen Tuna, fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet etti.

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Derya Tuna, hastalığı kardeşinden kaptığını söyledi:

İLAÇ KULLANMADIM

“Koronayı atlattım. Kimseye duyurmadım. Herkes yazıyor, ben yazsam ne olacak? 25 gün evde oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım. Önce kardeşim virüse yakalanmıştı, bana ondan bulaştı.”

Derya Tuna: Koronavirüsü atlattım

Arazi aracıyla alışverişte

Derya Tuna, alışverişe Toyota’nın Hilux modeli pick-up aracıyla çıktı.

Derya Tuna: Koronavirüsü atlattım


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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