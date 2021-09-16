Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

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Oyuncu Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 31 Ağustos'ta yaşamını yitiren babası Ferhan Şensoy ile ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Usta tiyatrocunun yaşamını yitirdiğini "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, önceki gün babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Derya Şensoy, yaptığı paylaşımda babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Şensoy fotoğrafın altına “Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz..." notunu düştü.