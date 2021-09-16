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Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

#Ferhan Şensoy#Derya Şensoy#Derya Baykal
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

Oyuncu Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 31 Ağustos'ta yaşamını yitiren babası Ferhan Şensoy ile ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Usta tiyatrocunun yaşamını yitirdiğini "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, önceki gün babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı



Derya Şensoy, yaptığı paylaşımda babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Şensoy fotoğrafın altına “Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz..." notunu düştü.

Ferhan Şensoya veda Gözyaşları sel oldu...

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“Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne” Mart ayında yakın dostu Rasim Öztekin’i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin’in anma törenine katılamamıştı. Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, gözyaşları içinde kürsüye çıkarak babasının Rasim Öztekin’e yazdığı mektubu okumuştu: “Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı, kavuğu Şevket Çoruh’a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede.” ifadeleri yer aldı.
daha fazla video için“Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne”
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#Ferhan Şensoy#Derya Şensoy#Derya Baykal