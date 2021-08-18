Derya Åžensoy ve sevgilisi Celal Can AlgÃ¼l kural bozdu

YaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt aydÄ±r aÅŸk yaÅŸayan oyuncu Derya Åžensoy (31) ile 27 yaÅŸÄ±ndaki TekirdaÄŸlÄ± iÅŸ insanÄ± Celal Can AlguÌˆl, Instagram hesaplarÄ±ndan birlikte Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Kendisi gibi oyuncu olan Sarp LevendoÄŸlu'yla Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k birlikteliklerini sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde bitiren Derya Åžensoy, yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±.

Derya Baykal ve Ferhan Åžensoy'un kÄ±zlarÄ± Åžensoy ile sevgilisi Celal Can AlguÌˆl, geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda ilk kez Cihangir'de objektiflere yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

AÅŸklarÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamayÄ± tercih eden aÅŸÄ±klar kural bozdu. Sosyal medyadan aÅŸklarÄ±nÄ± ilan eden Ã§ift paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.

Â

"TAZE SÃ–ÄžÃœT DALISIN"

Celal Can AlguÌˆl, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nderiye, "Taze sÃ¶ÄŸÃ¼t dalÄ±sÄ±n" yorumunu yaptÄ±. Sevgilisi, bu paylaÅŸÄ±ma kalp emojisiyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.Â

Derya Åžensoy ise "Bozcaadaâ€™dan yakÄ±n zaman tbt'si. Yana kaydÄ±rÄ±nca saÃ§Ä±mÄ±n iÃ§inde saklanan biri var" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Celal Can AlguÌˆl aynÄ± ÅŸekilde kalp emojili yorum bÄ±raktÄ±.

En lezzetli yemek tarifleri burada