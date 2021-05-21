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Haber Giriş: 21.05.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün panik anları: Yakalandık Derya!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün panik anları: Yakalandık Derya!

Derya Şensoy ve iş insanı Celal Can Algül Cihangir’de objektife takıldı. Algül fotoğraflarının çekildiğini fark edince Şensoy’a “Yakalandık Derya, çektiler” diye uyardı.

AŞKIN İLK KARESİ

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy’un kızları Derya Şensoy’la oyuncu Sarp Levendoğlu, ilişkisi geçtiğimiz aylarda bitmişti. Şensoy, Cihangir’de objektife takıldı. Yanında da iş insanı Celal Can Algül vardı.

YAPACAK BİR ŞEY YOK

Algül muhabirleri fark edince Şensoy’a dönüp “Yakalandık Derya, çektiler” dedi. Algül’ün aksine rahat tavırları dikkat çeken Şensoy ise muhabirlerin görüntü almasından rahatsız olmadı. Ünlü oyuncu, Algül’ü “Yapacak bir şey yok, artık çekildi” sözleriyle rahatlattı. 

Derya Şensoy ile Celal Can Algülün panik anları: Yakalandık Derya

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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