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Haber Giriş: 04.06.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

Derya Şensoy ile Celal Can Algül Cihangir'de... Objektife alışamadı!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Derya Şensoy ile Celal Can Algül Cihangir'de... Objektife alışamadı!

İlk kez 2 hafta önce Cihangir’de görüntülenen Derya Şensoy ve Celal Can Algül önceki gün yine aynı adresteydi. Utangaç tavırlar sergileyen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

YAKALANDIK, ÇEKTİLER

Oyuncu Derya Şensoy’un meslektaşı Sarp Levendoğlu’yla 3 yıllık ilişkisi geçen yıl sona ermişti. Şensoy daha sonra iş insanı Celal Can Algül’le yeni bir aşka yelken açtı. İkili ilk kez 2 hafta önce Cihangir’de görüntülendi. Algül o gün “Yakalandık, çektiler” diyerek paniklerken, Şensoy onu “Yapacak bir şey yok” diyerek sakinleştirdi.

Derya Şensoy ile Celal Can Algülün panik anları: Yakalandık Derya
Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün panik anları: Yakalandık Derya!

SORULAR YANITSIZ KALDI

Derya Şensoy ve Celal Can Algül önceki akşam yine Cihangir’deydi. Bu kez araç içinde görüntülenen âşıklar, bir anda karşılarında muhabirleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Utangaç tavırlar sergileyen ikili objektifleri görmezden geldi. Genç sevgililer, muhabirlerin sorularını da yanıtsız bıraktı. 

Derya Şensoy ile Celal Can Algül Cihangirde... Objektife alışamadı

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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