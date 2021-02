Derya Şensoy: ‘Anasına bak kızını al’ lafının tam karşılığıyım

◊ Aynı ailede iki Derya, iki de Ferhan var. Evde “Derya” dendiğinde ilk siz mi, anneniz mi “Efendim” diyor?

- Ya aslında biliyor musunuz bizde Deryalar ve Ferhanlar hiç karışmıyor. Konunun içeriğinden ve tonlamasından kim üstüne alınacağını biliyor. Sanırım dışarıdan göründüğü kadar karışık değil durum.

◊ Mutlu bir ailede abla olmak mı, kardeş olmak mı?

- Vallahi abla olmayı bilmiyorum. Onu Ferhan’a sormak lazım. Ama en küçük kardeş olmak mükemmel.

◊ Oyuncu bir anne-babanın kızı olarak... Sinema mı, tiyatro mu?

- Tiyatro. Ses Tiyatrosu’nda büyüdüm ben. Orası bizim evimiz, biz de bekçisiyiz.

◊ Takı takıntınız var. “Deryasal Takıntılar” diye koleksiyon çıkardınız... Kafaya mı takarsınız, kafayı mı takarsınız?

- Kafayı takarım ben genelde. Sevdiğim bir şeye, bir yere, birine...

◊ Gain’de “Evde Yap” isimli bir programa başladınız. Annenizi de benzer ev ekonomisi çözümleriyle tanıyoruz. Sizce bu durumu hangi atasözü daha iyi tanımlıyor: “Anasına bak, kızını al” mı, “Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz” mı?

- Ana gibi yar olmaz, o ayrı. Ama ben “Anasına bak kızını al” lafının tam karşılığıyım. Hayatımda en çok şunu duymuşumdur, doğrudur da: “Sen ne kadar anası görünümlü, babası kılıklı bir kızsın!” (Gülüyor)





◊ Ailece ince espriye düşkünlüğünüz malum. Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- İkisinin de zekâsına hayranım. Ama benim ince espriye düşkünlüğümün sebebi hep babam.



KÖTÜ BİTSE DE HEP AŞK!

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Hiç âşık olamamak ne kötü... Kötü bitse de hep aşk!

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Kışa hep bayılmışımdır. Kar yağışını izlemek kadar büyüleyici çok az şey var bence.

◊ Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak herhalde. Göz kırpmak hep komiğime gidiyor.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülür? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

- Hayatta tahammül edemediğim tek şey yalan. Uzak olsun. Beyazı, siyahı, sevmesi, sevilmesi yok bende.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Hmm... Nefret de aşk kadar güçlü bir duygu. Ama mesele artık âşık olmamaksa bunun karşılığı kayıtsızlıktır, nefret değil.

◊ Güzel bir hatıraya kim daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Güzel de, kötü de... Sezen her hatırayla iyi gider.

◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

- Birinin omzunda... Hayatınızda omzunda ağlayabileceğiniz insanlar olması çok kıymetli.

HAYAT BİLGİSİ...

Geçmiş, geçmişte kaldı. Kova burcuyum ben, bilinmeyene gitmeliyim

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Ben her şeyi akşamdan planlayıp, sabaha hazır edenlerdenim.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Yenmez. Ya da ben hiç ‘hatır için çiğ tavuk yenir mi’ diye düşüneceğim bir durumda kalmadım...

◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Orhan Veli: Bir yer var, biliyorum / Her şeyi söylemek mümkün / Epeyce yaklaşmışım / Duyuyorum / Anlatamıyorum.





◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- Ama hep zor soruyorsunuz siz de... (Gülüyor) Peki, Barış Manço.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Geleceğe. Geçmiş, geçmişte kaldı. Kova burcuyum ben, bilinmeyene gitmeliyim.

◊ İlkinde 85 bin, ikincisinde 400 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?

- Instagram. Sevdiğim görsel içerikleri takip ediyorum. İçimi açıyor.

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- 5 sene önce çok panikler, hatta utanır sıkılırdım. Artık direkt söylüyorum “Ay kusura bakmayın, ben sizi hiç hatırlayamadım” diye.

◊ Mangal partisine gittiniz ama yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Tabakta bırakırım. Siz de öyle yapın. Köpeğe yedirirseniz, siz gidince mutlaka anlaşılır bu durum.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Evimde kalacak kadar samimi olduğum birisidir bu. Uyandırırım. Ama ben sesten uyuyamayanlardan değilim. Her türlü seste, ışıkta, her şekilde uyurum.

◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- İnce ince değil, bayağı bayağı ittiririm.

KÜÇÜK KEYİFLER...

Denizden babam çıksa yerim

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı, iskender mi?

- Off! Mantı diyeceğim ama röportaj yayınlandığında acaba iskender mi deseydim diye düşünüyor olacağım hâlâ. (Gülüyor)

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı et gitsin. Denizden babam çıksa yerim.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Yollarım maviye çıksın isterim. Deniz ve gökyüzünde huzur bulmuşumdur hep. Cevabım deniz-kum-güneş.

◊ Peki Bodrum mu, Çeşme mi?

- Ahh Bodrum tabii. Çocukluğum, evim, en güzel anılarım hep Bodrum’da.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Adana’ya ne zaman gitsem çok güzel ağırlandım. Misafirperverliklerine hayran oldum her seferinde. Ama benim için hep rakı-balık-Ayvalık.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?

- Sofrada güzel sohbet eden insanı da çok severim, güzel yemek yiyen insanı da. Ama ne bileyim... Gevezelik tahammülü daha zor bir şey bence.

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-sosyal medya-YouTube mu, pijama-terlik-televizyon mu?

- Kendi üçlümü yaratsam olmaz mı? Telefon-sosyal medya-pijama...

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Tarih mi, coğrafya mı?

- Coğrafya.

◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Avrupa.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Tavla.

◊ Tekne mi, karavan mı?

- Tekne.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı!