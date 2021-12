Derya Baykal: Bütün yatırımımı çocuklarımın eğitimine yaptım!

Haberin Devamı

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ferhan Şensoy vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Derya Baykal acı haberi aldığında neler yaşadığını anlattı:

'EVİMDE FERHAN ŞENSOY'UN FOTOĞRAFI VAR'

“Ferhan Şensoy’un birçok eşyası bende duruyor. Ev değişikliği yaptım, bazı eşyalarını tiyatroya gönderdim. Özel kitapları, yazılarını… Ama çok özel olan şeyleri saklıyorum ‘onlar sende dursun’ demişti bana. Çok büyük anılarımız var, birlikte çok oyun oynadık çok paylaştık. Çocuklarımın babası olduğu kadar, benim de ustamdır. Şu an evimde Ferhan’ın çocukluk fotoğrafı çerçeveli şekilde duruyor.”

'VEFAT HABERİNİ ALINCA YIKILDIM'

Sunucuların vefat haberini nasıl öğrendiniz sorusuna da cevap veren Baykal, ‘Ben kızlarımla yakın oturuyorum, Müjgan Ferhan’la karşı karşıya Derya ile de iki sokak ara var. Sabah 6’da uyandım, kızımın evinde ışık yanıyor, damadım da balkonda duruyor. Ben telaşlandım, telefon açmayı düşündüm sonra hayatlarına müdahale etmek istemedim. İçime bir korku girdi. Evde birileri dolaşıyordu, benim aklıma ‘kızım hamile’ onunla ilgi bir şeyler geldi. Aklıma hiç Ferhan Şensoy gelmedi. Ben damadımı aradım, ‘ne oldu, doğum mu başladı’ dedim. O da Ferhan’ın vefat ettiğini söyledi, ‘Derya sizi almaya geliyor’ dedi.

Haberi alınca çok kötü oldum, üstümü değişip kızıma gitmek istedim üstümü giyinemedim. İnanın hiç beklemiyordum. Hasta evet, ama konduramadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklar çok kötü oldular, benim dik durmam gerekti. Hala daha çocuklar atlatmış değiller…’ ifadelerini kullandı.

'AYRILDIK AMA DOSTLUĞUMUZ HİÇ BOZULMADI'

‘Dostluğumuz hiç bozulmadı’ diyen Baykal sözlerine şöyle devam etti: ”Ferhan ile bütün dünyayı dolaştık, turneler yaptık. Çok çok anımız var, çok fazla yaşanmışlık var… Biz ayrıldık ama dostluğumuz hiçbir zaman bozulmadı. Hep bana destek olurdu, ilk programım da konuğum Ferhan Şensoy’du.”

BÜTÜN YATIRIMIMI ÇOCUKLARIMIN EĞİTİMİNE YAPTIM!

Lüks harcamalarınız var mı sorusunu da yanıtlayan Baykal, ‘Ben arabaya 2.5 milyon veremem. Çok çocuk, çok torun… Yatırımı çocuklarımın eğitimine yaptım. Bir gün kızımla New York’ta yürüyoruz, ‘anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın’ dedi. ‘Yok kızım bu çok önemli bir şey, biz bunu yapıyoruz onu yapmıyoruz! Her evde oturabiliriz, her yerde yaşayabiliriz ama bunu eğitime harcayarak, sizlere güzel bir gelecek sağlarız’ dedim. Hesap yaptık. Uçak parası, ev parası, yeme-içme falan ne bütçeler çıkıyor. O zaman tabii dolar daha uygundu. Yine de büyük bütçeler çıkıyordu. Ben gidemiyordum, burada çalışıyordum. Şu anda ‘pişman mısın’, arkaya dönüp ‘iyi bir şey mi yaptın’ derseniz ‘Evet, iyi bir şey yaptım’ derdim. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum, arıza yapmadığı sürece de değiştirmem. Kendime de gerektiği kadar harcıyorum. Çok iyi ayakkabılar almışım, onları giyerim. Neden ihtiyaç yokken gidip ayakkabı alayım. Eskimişse değişirim yoksa değişmem. ‘şeklinde konuştu.