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Haber Giriş: 05.12.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Derin Mermerci köpek yavrularına sahip çıktı

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Derin Mermerci köpek yavrularına sahip çıktı
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Derin Mermerci, Manisa’da bir aracın çarparak öldürdüğü köpeğin minik yavrularını İstanbul’a getirtti.

Manisa’da bir sürücünün aracıyla çarpıp yol ortasında ölüme terk ettiği köpeğin yavrularına Derin Mermerci sahip çıktı. Ölen annelerinin yanından ayrılmayan minik yavrulardan haberdar olunca hemen harekete geçen Mermerci, onları İstanbul’a getirtti.

Ünlü modacı, sevimli yavruların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Derin Mermerci daha önce de ormana terk edilen bir köpekle yavrusunu sahiplenmişti.

Derin Mermerci köpek yavrularına sahip çıktı


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