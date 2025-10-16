Derdim öyle çok ki hangisine yanayım! Saçı dökülmesin diye karısını feda etti... Aynı yatakta uyuyan iki arkadaş gibi oldular

Haberin Devamı

Böyle sorunlar yaşayanlardan biri de İngiliz kraliyet ailesinin 'baş ağrısı' Prens Harry. Zaten gençliğinde de bazı skandallara karışan pek de uslu yaşamayan Harry, büyüdükçe sorunları azalmadı.

2018 yılında evlendiği Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile bavulunu toplayıp California'ya taşındıktan sonra ailesiyle arası giderek açıldı.

Evlendikten sonra aldıkları unvanla Sussex çifti yani Harry ile Meghan, aslında bu ayrılıkla kendi ayakları üzerinde duracaklarını açıklamıştı. Ama durum hiç öyle olmadı.

Çiftin İngiliz kraliyet ailesine yönelttiği eleştirileri, bir yandan iş hayatında tutunmak, diğer yandan da saygınlıklarını korumak için gösterdikleri çabayı, konuyu takip edenler zaten biliyor.

DERTTEN TASADAN SAÇLARI DÖKÜLÜYOR

Ama Harry'nin dertleri bunlarla sınırlı değil. 41 yaşındaki Harry bir yandan babasıyla ve ailesiyle arasını düzeltmeye uğraşıyor.

Diğer yandan karısıyla arasını iyi geçinmek için elinden geleni yapıyor. Bütün bu gerilim içinde de saçlarını kaybediyor bir yandan da.

Aslına bakılırsa bu durum tatsız bir aile yadigarı olmalı. 70'lerinin sonundaki Kral Charles bu konuda iki oğlundan da şanslı.

Ama belli ki William ile Harry, dedeleri Prens Philip'e benzemiş. Onun gibi saçlarını erken yaşta kaybediyorlar.

43 yaşındaki Galler Prensi William'ın başında saç namına çok fazla bir şey kalmadı. O kendini doğal haline bıraktı. Belki de saçlarını kaybetmenin acısını sakal bırakarak çıkarıyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİSİ YÜZÜNDEN YATAK ODASI HAYATLARI BİTTİ

Ama iddialara göre Harry onun gibi kaderine razı olmak istemiyor. İşte onun hakkında ortada dolaşan son iddialar da bununla ilgili.

Söylenenlere göre Harry, saç dökülmesinin önüne geçmek için tedavi görüyor. Kullandığı ilaçlar ise onun cinsel hayatını olumsuz etkiliyor!

İleri sürülenlere göre Harry ile Meghan, bu tedavi yüzünden aynı evde yaşayan iki arkadaş gibi oldular. Yakınlarının anlattığına göreyse Harry, saç dökülmesini engellemek için karısından uzaklaşmayı, ödeyebileceği bir bedel olarak görüyor.

Prens Harry, iddialara göre bir zamanlar alev alev yanan o gür saçlarının usul usul azalmasından üzüntü duyuyor. Özellikle de son 10 yıldır saç kaydı giderek dikkat çeker hale geldi Prens'in.

Son dönemde ise geride kalan saçlarını korumak ve daha fazla kayıp yaşamamak için ilaç kullanmaya başladı.

Bu tür ilaçların yan etkileri arasında ise baş ağrısı, ruh halinde değişiklik ve cinsel işlev bozuklukları yer alıyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Harry saçları konusunda çok bilinçli. Bir süredir çeşitli tedaviler uyguluyor. Bunların yan etkileri olduğunu da biliyor. Ama gerçek şu ki artık bu onun için hiç önemli değil" dedi.

İleri sürülenlere göre ikinci çocukları Lilibet'in dünyaya gelmesinden sonra Meghan ile Harry arasında çok az bir yakınlık kaldı. Daha çok ortak ebeveyn ya da iki arkadaş gibi yaşıyorlar.

Bir başka deyişle kamera karşısında sergiledikleri o sürekli el ele tutuşup göz göze bakışmaları 'rol icabı'...

WILLIAM İLE DALGA GEÇERKEN ONUN GİBİ OLMAK İSTEMİYOR

Söylentilere bakılırsa Harry bir ara ağabeyi William'ın saçlarını kaybetmesi nedeniyle onunla dalga geçiyordu.

Şimdi kendisi öyle olmak istemiyor. Saçlarını korumak onun için bir takıntı haline geldi. Bunun bedelinin ne olduğu umurunda bile değil.

Yorumlara göre Harry, kibri yüzünden karısıyla özel hayatını kaybetmeyi bile umursamıyor.