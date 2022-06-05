'Denize gir, kendine gel' Ünlü oyuncu tatil sezonunu açtı!

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Denize gir, kendine gel

Melisa Şenolsun tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Melisa Şenolsun Yalıkavak’taki bir otelin iskelesinde görüntülendi. Kahvaltı sonrası iskeleye inip güneşlenen, o sırada da sık sık esneyen oyuncuya arkadaşları “Denize gir, kendine gel” diye takıldı. Arkadaşlarını dinleyen Şenolsun serin sulara atlayarak uyku mahmurluğunu üzerinden attı. (Kamil SÜMER)

Emlakçı oldu

Oyuncu Behzat Uygur’un kendi ismini taşıyan yönetmen oğlu Behzat Uygur, farklı bir sektöre adım attı. Emlakçılık yapmaya başlayan Uygur “Keyifler yerinde, çok heyecanlıyım” dedi.

Baba Behzat Uygur, oğlunun yeni işi için şu yorumu yaptı: “Bu devirde ek iş lazım. Yönetmenliğe de devam edecek ama şimdi o sektörde biraz para kazansın.”

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Salıncaklı bahçe

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendikten sonra yerleştiği Riva’daki evinin dekorasyonunu özel olarak yaptırmıştı. Ünlü şarkıcı evin bahçesini de yeniden dizayn ettirmiş. 50 bin liraya peyzaj çalışması yaptıran Hadise, çiçeklerle süslediği bahçeye salıncak da koydurmuş.

150 bin oldu

Isparta’daki konseri iptal edilen Melek Mosso’nun işleri açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından konser teklifleri alan Mosso, bu ilgi üzerine kaşesine zam yaparak ücretini 150 bin liraya yükseltti. Her ay ortalama 10 konser veren şarkıcı, eylül ayına kadar takvimini doldurmuş.