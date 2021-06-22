Deniz Uğur ve Erdinç Gülener balayına Bodrum'a gitti!

DİZİ EVLİLİĞİ GERÇEK OLDU

2017 yılında yayınlanan “Bir Deli Sevda” dizisinde evli bir çifti canlandıran Deniz Uğur ile Erdinç Gülener, 10 Haziran’da Gökçeada’da evlendi. Nikâhın ardından balayına çıkan oyuncu çift, önceki gün Bodrum-Torba’daki Moyo Otel’in plajında objektife yansıdı.

BÜTÜN GÜN CABANA’DA GEÇTİ

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener günü plajda, kendilerine tahsis edilmiş cabana’da geçirdi. Gün boyunca sohbet edip güneşlenmeyi tercih eden ikili, akşamüzeri denize girip yüzdü. Gülener, plajda bulundukları süre boyunca eşiyle yakından ilgilendi.

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