Deniz Seki'nin kulis şartı koşu bandı

DENİZ Seki, Instagram canlı yayınında Şeyda Coşkun’la zayıflama hikâyesini anlattı. “Anneciğimin rahatsızlığı, hayatın getirdiği ağırlıklar omuzlarımda

yük yaptı ve kilo aldım” diyen Seki, Coşkun’un hazırladığı program sayesinde 2 buçuk ayda 22 kilo verdi.

Zayıflama sürecini anlatan şarkıcı, “Kilo verirken Şeyda günde 50-75 dakika yürütüyor. Başka spora izin vermiyor. Sokakta yürüyemezsem koşu bandımda yürüyorum. Gittiğim konserlerde de kulise koşu bandı istiyorum” dedi.

Seki’nin 40’ıncı günden sonra zımba gibi bir vücuda sahip olduğunu söyleyen Şeyda Coşkun da sözlerine şöyle devam etti: “Kadının bacakları için photoshop diyorlar. Bacakları cidden ince. Bir karın vardı, o da gitti.”

AĞRI KESİCİ BİLE

İÇMİYORUM

Doğru beslenme ve spor ile ideal kilosuna kavuştuğunu ifade eden Deniz Seki, “Kesinlikle artık kilo almak yok. Kiloyu hiç yemek yemeyerek vermedim. Doğru yiyerek kilo verebileceğimi öğrendim” dedi.

Günde 4 litre su içen ve evde yoğurdunu bile kendisi yaptığını söyleyen şarkıcı, “Antidepresan kullanıyordum. Uyuyamıyordum, uyku hapı alıyordum. Şimdi başım ağrıdığında bile ilaç almıyorum. Kendi kendimi yönetmeyi öğrendim” diye konuştu.





