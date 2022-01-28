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Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan#Karim Maruf#Başak Dizer
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi
Mehmet Üstündağ

Moda tasarımcısı Deniz Marşan, 5 Ocak’ta tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak’ta nikâh masasına oturdu!

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Dizilere yaptığı styling’ler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan, sessiz sedasız evlendi! Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ’un kız kardeşi Buket Dizer’in 5 Ocak’taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı.

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi


BALAYI DEVAM EDİYOR

Birbirlerine ilk görüşte âşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak’ta Kaz Dağları’nda ömür boyu mutluluğa “evet” dedi. Çift, Simurg Inn otelinin romantik atmosferinde sadece çok yakın arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

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Hâlâ Kaz Dağları’nda balayı yapan yeni evli çift, pazar günü İstanbul’a dönecek.

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Yeni bir marka yarattılar

Aşktan ayakları yerden kesilen Deniz Marşan, bir mutluluk daha yaşıyor. Başarılı tasarımcı, Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy’un eşi Gözde Aksoy ile birlikte yeni bir moda markası daha yarattı. İkilinin, Salt + Sugar adını verdikleri marka, nostaljik örgülerin ve renkli trikoların olduğu ilk koleksiyonunu pazartesi günü Conrad Hotel’de yapılacak bir lansman partisiyle modaseverlere tanıtacak.

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Sokaktaki dostlarını unutmadı

Kar yağışı güzel de, sokakta yaşamak zorunda değilseniz... Ne yazık ki sokak hayvanları o kadar şanslı değil. Ünlü oyuncu Berk Oktay, düzenli olarak beslediği ormandaki köpekleri, karlı günlerde de unutmadı. Her gün düzenli olarak mama götürerek, soğuk günleri karınları tok bir şekilde geçirmelerine yardımcı oldu.

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Sezon iddialı açıldı

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Türkiye’nin gözde kayak merkezi Erciyes’in popüler otellerinden DAS 3917 kış sezonunu açtı. Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin’le konuştum, yeni sezon için oldukça iddialı olduklarını söyledi.

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Apres alanında canlı müzik performanslarıyla fark yaratacaklarını ve DAS Gurme’nin zengin menüsüyle de ilgi göreceklerini ekledi. Hayırlı uğurlu olsun...

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Şehirde festival ruhu

İstanbulluların özlediği gastronomi festivali ruhu, 216 Street Fest ile geri dönüyor. Ataşehir’deki Bulvar 216’da 11-12 ve 13 Şubat’ta gerçekleştirilecek festivalde, İstanbul’un sevilen restoranları ve şefleri ziyaretçilere keyif ve lezzet dolu 3 gün yaşatacak.

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Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Akustikhane’nin “Yeni Yerli” sanatçıları da konserler verecek.

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

 

 

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#Deniz Marşan#Karim Maruf#Başak Dizer

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Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

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