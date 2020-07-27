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Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Deniz kızı Bergüzar Korel

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Deniz kızı Bergüzar Korel
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Geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel deniz keyfini sosyal medya hesabından bu karelerle paylaştı.

Ünlü oyuncunun fotoğraflarına kısa sürede 100 bin beğeni geldi.

Deniz kızı Bergüzar Korel


Bergüzar Korel: 'ama böyle pişti olmaz olsun' Oyuncu Bergüzar Korel ve yakın arkadaşı Beyza Şekerci Hepileri tatilde bir araya geldi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alan Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla  paylaştı.İki yakın arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, ınstagram hikaye kısmına da bir video ekleyip 'Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı' ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

 

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