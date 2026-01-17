Deniz GÃ¶zlÃ¼ nÃ¼n acÄ± gÃ¼nÃ¼: BÃ¼tÃ¼n aile cenaze tÃ¶reninde buluÅŸtu

Haberin DevamÄ±

Daha Ã¶nce ailesiyle birlikte resmi gÃ¶revlere giden, tÃ¶renlerde yerini alan 20 yaÅŸÄ±ndaki Leonor, bu kez bir aile bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±.

Ä°spanya KralÄ± Felipe'nin annesi, eski kraliÃ§e Sofia'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi Irene, iki gÃ¼n Ã¶nce Zarzuela SarayÄ±'nda hayata veda etti. Yunanistan Prensesi Irene, uzun sÃ¼redir zihinsel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorunlar yaÅŸÄ±yordu. Tedavisi sÃ¼ren Irene giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸti ve 15 Ocak'ta da son nefesini verdi.

AÄ°LE, CENAZE TÃ–RENÄ°NDE BÄ°R ARAYA GELDÄ°

Eski kraliÃ§e Sofia'nÄ±n kardeÅŸi iÃ§in Ã¶nce son nefesini verdiÄŸi Zarzuela SarayÄ±'nda bir tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. BugÃ¼n de Madrid'de dÃ¼zenlenen baÅŸka bir tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Aziz Andreas ve Aziz Demetrus Kilisesi'ndeki tÃ¶rene eski kraliÃ§e Sofia, Kral Felipe, KraliÃ§e Letizia katÄ±ldÄ±. Ã‡iftin kÄ±zlarÄ± Prenses Leonor ile Infanta Sofia da babalarÄ±nÄ±n teyzesine son gÃ¶rev iÃ§in hazÄ±r bulundu.

Gelecekte Ã¼lkesinin tahtÄ±nÄ± babasÄ±ndan devralacak olan Leonor, bu acÄ± gÃ¼nÃ¼nde babaannesi Sofia'yÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Leonor, elindeki ÅŸemsiyeyle babaannesini yaÄŸan yaÄŸmurdan korudu.

Ä°syanyol kraliyet ailesi tÃ¶rende, Prenses Irene'nin tabutu baÅŸÄ±nda saygÄ± nÃ¶beti tuttu. Leonor ile kardeÅŸi Sofia da tÃ¼m aileyle birlikte babalarÄ± Felipe'nin teyzesine son gÃ¶revlerine yerine getirdi.

Leonor ve kardeÅŸi, Irene'nin tabutu baÅŸÄ±nda saygÄ± duruÅŸunda bulundu.





Prenses, acÄ±lÄ± babaannesini hem yaÄŸmurdan korudu hem de ona teselli verdi.





DAHA GEÃ‡EN AY ADINI TARÄ°HE YAZDIRMIÅžTI

18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi gÃ¼nden bu yana ailesinin en Ã§ok dikkat Ã§eken Ã¼yesi olan Prenses Leonor, daha geÃ§en ay da hava kuvvetlerindeki askeri eÄŸitimi kapsamÄ±nda adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°spanyol kraliyet ailesinin, bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla solo uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiren tek Ã¼yesi olan Leonor, geÃ§en ay kokpite oturdu ve ilk solo uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bir baÅŸka deyiÅŸle Leonor, ilk kez yalnÄ±z baÅŸÄ±na uÃ§tu!

Leonor uÃ§arken, yanÄ±nda seyreden bir askeri uÃ§akta bulunan baÅŸka bir genÃ§ kadÄ±n pilot da belli bir mesafeden Prenses'e eÅŸlik etti.

Leonor uÃ§aÄŸÄ±nÄ± yere indirdikten sonra da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu ilk solo uÃ§uÅŸ Leonor iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha hava kuvvetlerindeki askeri eÄŸitimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Leonor'un uÃ§uÅŸ korkusu olduÄŸu haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.



UÃ‡UÅž KORKUSU DA TARÄ°HE KARIÅžTI

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã¶zellikle de annesi KraliÃ§e Letizia, Leonor'un bu korkusunu nasÄ±l yeneceÄŸinden endiÅŸe ediyordu.

Fakat dÃ¶rt ay boyunca hem teorik hem pratik eÄŸitim alan Leonor, bu ilk solo uÃ§uÅŸuyla bu korkusunu Ã§oktan yendiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Prenses Leonor, San Javier HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'ndeki eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra askeri eÄŸitimi de bitmiÅŸ olacak.

Prenses Leonor'un akademiye adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nlerde bu uÃ§uÅŸ korkusu da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Hatta Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda bu konuda haberler de Ã§Ä±ktÄ±.

Akademiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸey gayet yolunda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu ama meÄŸer Leonor o gÃ¼lÃ¼msemesinin ardÄ±nda hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k korkusunu gizliyordu.

Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Prenses Leonor'un uÃ§uÅŸ korkusu vardÄ±... Hem de bu Ã¶yle sÄ±radan bir korku deÄŸil, hayatÄ±nÄ± etkileyecek dÃ¼zeydeydi bu korkusu.

ANNESÄ° ENDÄ°ÅžELENDÄ°, BABASI GURURDAN DÃ–RT KÃ–ÅžE OLDU

Hatta yine Ã¼lke basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara bakÄ±lÄ±rsa KraliÃ§e Letizia, kÄ±zÄ±nÄ±n bu bÃ¼yÃ¼k korkusuyla nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce uykularÄ± bile kaÃ§Ä±yormuÅŸ.

Bir baÅŸka deyiÅŸle gÃ¶receÄŸi akademik eÄŸitim deÄŸil ama iÅŸin pratik kÄ±smÄ± Leonor'un bÃ¼yÃ¼k uÃ§uÅŸ korkusunu ve bu konudaki gÃ¼vensizliÄŸini tetikleyecek ayrÄ±ntÄ±larla doluydu.

DiÄŸer yandan bu durum Leonor iÃ§in bir tÃ¼r "kiÅŸisel meydan okuma" olarak nitelendirildi o dÃ¶nemde. BÃ¶ylece uÃ§uÅŸ korkusunun Ã¼zerine gidip yanÄ±nda bir eÄŸitmenle yapacaÄŸÄ± uÃ§uÅŸ onu bu korkusundan kurtaracaktÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re tam da bÃ¶yle oldu.

Her ne olursa olsun Leonor'un San Javier'deki havacÄ±lÄ±k eÄŸitimi konusunda gÃ¶sterdiÄŸi bu kararlÄ±lÄ±k babasÄ± Felipe'yi hem Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de duygulandÄ±rdÄ± Ä°spanyol basÄ±nÄ±na gÃ¶re.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gelecekte tahtÄ±nÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n, hayattaki en bÃ¼yÃ¼k korkusunun Ã¼zerine bÃ¶ylesine kararlÄ±lÄ±kla gitmesi, onun ailenin geleceÄŸine olan adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶stergesi Felipe'ye gÃ¶re.

Zaten daha akademideki ilk gÃ¼nlerinde kiÅŸisel engellerini aÅŸmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi bu Ã§aba Leonor'un eÄŸitmenlerini de etkiledi..

Prenses Leonor, o Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan son olarak bir askeri tÃ¶rene katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa bir aradan sonra bugÃ¼n de cenaze tÃ¶reninde kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ±.

