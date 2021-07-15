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Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti

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Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti

Menajerimi Ara’nın yıldızı Deniz Can Aktaş oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşkını ilan etti! Bir yılı aşkın süredir beraber olan ikili tatile giderken paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını gösterdiler.

Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor. İkili 'Aşk Ağlatır' dizi setinde birlikte oynamıştı.

İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları..

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