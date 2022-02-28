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Deniz Çakır erkek arkadaşı ile çiçekçi aradı

#Hülya Avşar#Cemal Güzelci#Esra Ronabar
Deniz Çakır erkek arkadaşı ile çiçekçi aradı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Deniz Çakır, önceki gece geç saatlerde erkek arkadaşıyla birlikte Kuruçeşme’de açık çiçekçi ararken objektife yansıdı. Bulamayınca taksiyle Ortaköy’e geçen ikili, burada açık bir dükkandan bir demet çiçek aldı.

Deniz Çakır erkek arkadaşı ile çiçekçi aradı

Ünlü oyuncu, “Hayırlı olsun, beyefendi kim?” diye soran muhabirlere şöyle karşılık verdi: “Daha sonra hayırlı olsun dersiniz, acelemiz var. Artık hayırlı olsun mu dersiniz, hayırsız mı, ne derseniz deyin.” (Sayit DURMAZ)

Hülya Avşar ile Cemal Güzelci ilişkisi bitti: Uyuşamadık

Yeni Gazino’da sahneye çıkan Hülya Avşar, Cemal Güzelci’yle ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

Çıkışta görüntülenen Hülya Avşar, “Hayatımda kimse yok” dedi. Cemal Güzelci’yle samimi fotoğrafları hatırlatılınca da şöyle konuştu: “Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok düzgün, çok şeker. Ama ben şunu anladım ki; yalnızlık çok keyifli.”

Deniz Çakır erkek arkadaşı ile çiçekçi aradı

Hülya Avşar, parmağındaki yüzük sorulunca “Ben her şeyi tek başıma yapmaya alıştığım için yüzüğümü de kendim aldım” dedi.

“Ben normal değilim. Yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım” diyen Avşar, “Aranızda uyuşmazlık mı oldu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Evet, bende bir anormallik olduğu kesin. Dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık.” (Sayit DURMAZ)

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Alaçatı'da pazar alışverişi

Esra Ronabar ve Barış Falay önceki gün Alaçatı’da görüntülendi.

Deniz Çakır erkek arkadaşı ile çiçekçi aradı

Pazar alışverişine çıkan çift, ellerinde poşetlerle sohbet ederek yürürken objektife yansıdı. Oğulları Rüzgar’ın sörfü çok sevdiğini anlatan Ronabar, onun için Alaçatı’daki evlerinde vakit geçirdiklerini söyledi. (Deniz BOY)

Sahil havası

Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek’te sevgilisi Umut Duygu ile görüntülendi.

Deniz Çakır erkek arkadaşı ile çiçekçi aradı

“Hava güzel, biraz yürüyelim, sahil havası alalım istedik” diyen Terzioğlu, “Gündeminizde yeni bir proje var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şu anda netleşen bir şey yok. Ama görüşmelerim devam ediyor. Televizyon da olabilir, dijital de.” Oyuncu, ilişkisiyle ilgili soruları ise “İlişki konuşmuyoruz” diyerek geri çevirdi. (Sayit DURMAZ)

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Evin romantiği Begüm

 Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük önceki gün Etiler’deydi.

Deniz Çakır erkek arkadaşı ile çiçekçi aradı

Yaşaroğlu, “Hiç eşinizin karikatürünü yaptınız mı?” sorusuna “Güzel şeylerin karikatürünü yapamıyorum” diye yanıt verdi. Begüm Kütük ise “Erdil hiç romantik değil. Sevgililer Günü’nde de ben çiçek alırım, evin romantiği benim” dedi.
2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden oyuncu, çocuk sorusu üzerine şöyle konuştu: “Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Çocuğumun olmasını çok istiyorum. Olursa mutluluktan tepineceğim!” (Sayit DURMAZ)

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#Hülya Avşar#Cemal Güzelci#Esra Ronabar

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