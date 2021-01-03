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Haber Giriş: 03.01.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz
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Ozan Güven’e açtığı şiddet davasıyla gündeme gelen Deniz Bulutsuz, yeni yılın ilk gününde Bebek’teydi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen iki erkek arkadaşıyla dışarıda dolaşan Deniz Bulutsuz, davayla ilgili soruları “Konuşmayacağım. Bu sorular benim için iyi olmuyor. Bana iyilik yapmıyorsunuz” diyerek yanıtsız bıraktı. Bulutsuz’un arkadaşları da “Market alışverişine çıktık, ayıp değil mi?” diyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. 

Deniz Bulutsuz: Bu sorularla bana iyilik yapmıyorsunuz


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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