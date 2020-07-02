Deniz Bulutsuz: Bayıldıktan sonra da vurmaya devam etti

OYUNCU Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un ilişkisi olaylı bitti. İddiaya göre 45 yaşındaki oyuncu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga etti. Güven’in kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddeti sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede “Bulutsuz, Güven’in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur” denildi.



FOTOĞRAFLARI SAVCILIKTA



Mahkeme, Ozan Güven’in 2 ay süreyle mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “darp” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla Güven’den şikâyetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.

1 saatten fazla sürdü

Deniz Bulutsuz sosyal medyada açıklama yaptı: “Ozan Güven tarafından kendi evinde 1 saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kast eden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven’e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım.”

OZAN GÜVEN: BEN SALDIRIYA UĞRADIM

Ozan Güven de Deniz Bulutsuz’dan şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur.” Güven, şiddet gördüğüne ilişkin fotoğrafları da mahkemeye sundu. Mahkeme, Deniz Bulutsuz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Bu nasıl bir vicdan

OLAYIN ortaya çıkmasının ardından Demet Özdemir ve Hazal Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla Deniz Bulutsuz’a destek verdi. Özdemir, Instagram sayfasına şöyle yazdı: “Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır! Bizler bu kötü günleri Deniz’e destek olarak geçirmeye çalışıyoruz. Fakat o gece yaşadıklarını aklından çıkarmanın, anne ve babasının yüzlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok.” Hazal Kaya da Deniz Bulutsuz’un açıklamasını kendi sayfasında paylaşarak altına şu notu düştü: “Ne yazacağımı bilemiyorum. 1 saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz. Çok üzgünüm.”