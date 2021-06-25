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Haber Giriş: 25.06.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Deniz Akkaya'dan 3 günlük hapis kararına itiraz

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Deniz Akkaya'dan 3 günlük hapis kararına itiraz

DENİZ Akkaya, hakkında verilen 3 günlük hapis cezasına itiraz etti.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

İddiaya göre Akkaya, konuk olarak katıldığı programda Ciğerci’yle ilgili “Spor hocama çırılçıplak videolarını göndermiş”, “Bununla birlikte olan adamlar da sapık” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ciğerci, yeniden mahkemeye başvurarak Akkaya’nın tedbir kararını ihlal etiğini belirtti. Mahkeme, Deniz Akkaya’nın 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.

Karara itiraz eden ünlü manken, programdaki konuşmalarının eleştiri sınırları içerisinde olduğunu öne sürdü. İtiraz dilekçesinde ayrıca “Mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı 6 ay önce bitmiştir” denildi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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