Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'in dava kavgası yeniden başladı

Bunun üzerine Önbilgin, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı ve davanın yeniden görülmesi için başvurdu.

Akkaya, Efe Önbilgin’den olan kızı Ayşe’nin babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan paylaştı ve dava süreci sonrası yaşadıklarını anlattı:

“Kızım Ayşe’nin doğumundan beri biyolojik babasının mobbing ve her türlü şiddetine rağmen yüreğime taş basarak kızımın gelişimi için ilişki tesis etme çabalarımıza şahit oldunuz. Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra’ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen... Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek oradan döndü.

BUNLARA DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ

Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe’nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu. Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak.”

'ŞİŞMANLARLA GÖRÜŞMÜYORUM'

Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken “Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum” sözlerini yineledi. Akkaya, katıldığı bir programda “Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem” diyerek tartışılacak açıklamalarda bulundu.

O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: “Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem.”

EFE DÖNÜM NOKTAM

Bir dönem alkol problemi yaşayan Deniz Akkaya, kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin sayesinde bu durumdan kurtulduğunu açıkladı: “Alkolü Ayşe’nin doğumundan önce bırakmıştım. Efe’den dolayı. Benden daha fazla içen birini görünce içmekten vazgeçtim. ‘İçince böyle mi olunuyor ya’ dedim. Benim için gerçekten dönüm noktası oldu.”

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