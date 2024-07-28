×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Deniz Akkaya eski eşine savaş açtı! 'Tüm malvarlığına tedbir koyun'

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Akkaya#Efe Önbilgin#Ayşe Önbilgin
Deniz Akkaya eski eşine savaş açtı Tüm malvarlığına tedbir koyun
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 09:14

Deniz Akkaya, kızı A.Ö.’nün babası Efe Önbilgin’in alkol bağımlılığı tedavisi görmesini ve tüm mal varlığına tedbir konulmasını talep etti. Mahkeme, Sağlık Bakanlığı’ndan Önbilgin’in bağımlılığı nedeniyle tedavi görüp görmediği yönünde araştırma yapılmasını talep etti.

Haberin Devamı

Deniz Akkaya, kızı A.Ö.’nün babası Efe Önbilgin hakkında mahkemeye başvurarak, alkol bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılmasını istedi.

Akkaya ayrıca kızının miras payını tehlikeye attığı gerekçesiyle Önbilgin’in tüm malvarlığına tedbir konulmasını talep etti.

Akkaya, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu iddialarda bulundu:

“Efe Önbilgin’in, her gün uyandığı andan itibaren alkol tüketecek kadar ileri düzeyde bağımlılığı bulunmakta olup bundan dolayı iki defa mide kanaması nedeniyle operasyon geçirdi.

ÇOCUĞUN MİRAS PAYINI TEHLİKEYE ATIYOR

İleri düzeydeki alkol bağımlılığı ve bundan kaynaklı problemleri nedeniyle Efe Önbilgin, müşterek çocuğa karşı maddi ve manevi olarak babalık görevlerini yerine getirmediği gibi müşterek çocuğun miras payını tehlikeye atacak birçok eylemde bulunmuştur. Bu bağımlılık kötü yaşam tarzı gibi başka neticeleri de beraberinde getirmiştir. Önbilgin bağımlılığından kurtulamamıştır.

Haberin Devamı

Deniz Akkaya eski eşine savaş açtı Tüm malvarlığına tedbir koyun

SÖZ DİNLEMEYEN BİR KİŞİLİĞE BÜRÜNDÜ

Efe Önbilgin’in eylemleri çocuğun söz dinlemeyen ve kendi başına buyruk bir kişiliğe bürünmesine yol açmıştır. Önbilgin’in Türkiye’de bulunan tespit edilecek tüm mal varlığına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına, İngiltere’de edinmiş olduğu mal varlıkları var ise istinabe yoluyla tespitinin istenilmesine, varsa İngiltere’de şirketine ait olduğu tespit edilecek mal varlıkları üzerine tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederiz.

TEDAVİ ALTINA ALINSIN

Önbilgin’in alkol bağımlılığı yönünden rapor alınması, İngiltere’deki sağlık kayıtlarının istenmesine ve Önbilgin’in vesayet altına alınmasına, vasi adayının mahkeme tarafından re’sen tespiti ile atanmasına ve tedavi altına alınmak üzere bir sağlık kurumuna yerleştirilmesine karar verilmesini talep ederiz.” Mahkeme, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, Efe Önbilgin’in alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görüp görmediği yönünde evrakların araştırılarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Gözden KaçmasınDeniz Akkayaya hapis şokuDeniz Akkaya'ya hapis şoku!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Akkaya#Efe Önbilgin#Ayşe Önbilgin

BAKMADAN GEÇME!