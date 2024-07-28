Deniz Akkaya eski eşine savaş açtı! 'Tüm malvarlığına tedbir koyun'

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Deniz Akkaya, kızı A.Ö.’nün babası Efe Önbilgin hakkında mahkemeye başvurarak, alkol bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılmasını istedi.

Akkaya ayrıca kızının miras payını tehlikeye attığı gerekçesiyle Önbilgin’in tüm malvarlığına tedbir konulmasını talep etti.

Akkaya, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu iddialarda bulundu:



“Efe Önbilgin’in, her gün uyandığı andan itibaren alkol tüketecek kadar ileri düzeyde bağımlılığı bulunmakta olup bundan dolayı iki defa mide kanaması nedeniyle operasyon geçirdi.

ÇOCUĞUN MİRAS PAYINI TEHLİKEYE ATIYOR

İleri düzeydeki alkol bağımlılığı ve bundan kaynaklı problemleri nedeniyle Efe Önbilgin, müşterek çocuğa karşı maddi ve manevi olarak babalık görevlerini yerine getirmediği gibi müşterek çocuğun miras payını tehlikeye atacak birçok eylemde bulunmuştur. Bu bağımlılık kötü yaşam tarzı gibi başka neticeleri de beraberinde getirmiştir. Önbilgin bağımlılığından kurtulamamıştır.

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SÖZ DİNLEMEYEN BİR KİŞİLİĞE BÜRÜNDÜ

Efe Önbilgin’in eylemleri çocuğun söz dinlemeyen ve kendi başına buyruk bir kişiliğe bürünmesine yol açmıştır. Önbilgin’in Türkiye’de bulunan tespit edilecek tüm mal varlığına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına, İngiltere’de edinmiş olduğu mal varlıkları var ise istinabe yoluyla tespitinin istenilmesine, varsa İngiltere’de şirketine ait olduğu tespit edilecek mal varlıkları üzerine tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederiz.

TEDAVİ ALTINA ALINSIN

Önbilgin’in alkol bağımlılığı yönünden rapor alınması, İngiltere’deki sağlık kayıtlarının istenmesine ve Önbilgin’in vesayet altına alınmasına, vasi adayının mahkeme tarafından re’sen tespiti ile atanmasına ve tedavi altına alınmak üzere bir sağlık kurumuna yerleştirilmesine karar verilmesini talep ederiz.” Mahkeme, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, Efe Önbilgin’in alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görüp görmediği yönünde evrakların araştırılarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi.