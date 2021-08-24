Deniz Akkaya cezaevinde: Gerekirse 6 ay yatarım!

Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Deniz Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı. Ciğerci, Akkaya hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Ancak ünlü manken bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı. Dün cezasını çekmek üzere teslim olan Deniz Akkaya, öncesinde sunuculuğunu üstlendiği “Söylemezsem Olmaz” programının yayınına görüntülü olarak bağlandı.

GERÇEKLERİ KONUŞTUĞUM İÇİN CEZA ALDIM

Araçtan bağlandığı yayında “Gidip aslanlar gibi teslim olacağım” diyen Deniz Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Benim karşısında durduğum şey, taşıyıcı annelik. Gidip o şahsı ben şikâyet edeceğim. Çocuk için geleneksel aile ortamı çok önemli. Ben de âşık olduğum adamdan çocuk yapmadım, hata yaptım. Bu arkadaşların durumlarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti’nde onlara çocuk verilmiyor. Bu tip profiller çok geldi geçti Türkiye’den. Ben gerçekleri konuştuğum için bu cezayı aldım. Hiç umurumda değil, gerekirse 6 ay yatarım. Başıma ne gelirse gelsin bu davadan dönmeyeceğim.”

Emniyete teslim olan Akkaya, 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Mahkûmiyet değil disiplin hapsi

Deniz Akkaya’nın avukatı Muhammed Fatih Taşcı, yaptığı açıklamada hapis kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü:

“Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup; temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından Deniz Akkaya teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Akkaya’nın haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.”

NE OLMUŞTU

Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye 'Senin çocuğun olmaz.' deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...

Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına otura Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

"İKİ ELİM YAKANDADIR"

“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.

SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN

Deniz Akkaya’nın “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” Sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, “Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?” zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi. Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, ünlü mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.

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