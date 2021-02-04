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Deniz Akkaya: Askere gideceğim
Deniz Akkaya önceki gün Akmerkez’deydi. Giyim tarzı ve saç stiliyle dikkat çeken ünlü manken, fotoğrafını çeken muhabirlere espri yaptı: “Şu an saçlarım sizin saçınızdan daha kısa. Yakın zamanda bedelli olarak askere gideceğim de!”
Son dönemde Instagram’da paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemde olan Akkaya, eleştirilere tepki gösterdi: “Saçma sapan yorumlar yapıyorlar, ben de cevabımı veriyorum. 1997’de Best Model’de birinci oldum. O zaman da böyle pozlar verdim, şimdi de veririm. Kime ne?”
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