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Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

Deniz Akkaya: Askere gideceğim

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Deniz Akkaya: Askere gideceğim
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Deniz Akkaya önceki gün Akmerkez’deydi. Giyim tarzı ve saç stiliyle dikkat çeken ünlü manken, fotoğrafını çeken muhabirlere espri yaptı: “Şu an saçlarım sizin saçınızdan daha kısa. Yakın zamanda bedelli olarak askere gideceğim de!”

Son dönemde Instagram’da paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemde olan Akkaya, eleştirilere tepki gösterdi: “Saçma sapan yorumlar yapıyorlar, ben de cevabımı veriyorum. 1997’de Best Model’de birinci oldum. O zaman da böyle pozlar verdim, şimdi de veririm. Kime ne?”

Deniz Akkaya: Askere gideceğim


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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