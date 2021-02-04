Deniz Akkaya: Askere gideceğim

Son dönemde Instagram’da paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemde olan Akkaya, eleştirilere tepki gösterdi: “Saçma sapan yorumlar yapıyorlar, ben de cevabımı veriyorum. 1997’de Best Model’de birinci oldum. O zaman da böyle pozlar verdim, şimdi de veririm. Kime ne?”





