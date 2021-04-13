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Haber Giriş: 13.04.2021 - 08:24 | Son Güncelleme:

Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu

Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu. 3’üncü kez düzenlenen törende markalar ve influencer’lara ödül verildi.

Pazarlama ve reklam endüstrisine katkı sağlayan markaların ürünlerinin ve influencer’ların ödüllendirildiği Denebunu Awards, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen tören, Denebunu YouTube hesabında yayınlandı. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği, Zorlu PSM Sky Lounge’ta gerçekleşen ödül töreninde 28 kategoride markalar, 5 kategoride ise influencer’lar ödüllendirildi. Törende influencer kategorilerinde Enis Arıkan, Danla Bilic, Gamze Erçel ve Yasemin Özilhan ödül aldı.

Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu

“En iyi güzellik influencer”ı ödülü Danla Bilic’e verildi.

Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu

“En parlayan influencer” Ece Dinç oldu.

Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu

“En iyi lifestyle influencer” ödülüne Gamze Erçel layık görüldü.

Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu

Denebunu kurucu ortağı Duygu Akbudak

KONUKLARIMIN ANASINI AĞLATIYORUM

Talk şov programı ile dikkat çeen Enis Arıkan, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. Şov programından bahseden Arıkan, “Konuklarımın anasını ağlatıyorum. Sağ olsunlar onlar da bana katlanıyor, kırmıyorlar beni” dedi.

Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu

Enis Arıkan, “En iyi erkek influencer” seçildi.

'BEYAZ SAÇLAR YAŞANMIŞLIK'

Burcu Esmersoy, saçlarındaki beyazlar için “Onlar yaşanmışlık. Erkekte de kadında da beyaz saçı çok seviyorum” dedi.

Denebunu Awards’ta ödüller sahiplerini buldu


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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