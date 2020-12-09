Demirören Medya'ya ödül yağdı

Türkiye Altın Marka Ödül Töreni bu yıl 4’üncü kez düzenlendi.

Tazefile.com’un ana sponsorluğunda, BIG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş tarafından Hilton Bomonti Center’da düzenlenen tören pandemi önlemleriyle gerçekleşti.

Sunuculuğunu Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu’nun yaptığı geceye Rafet El Roman damgasını vurdu.

25’inci yılını kutlayan El Roman, “25. yıl özel sanat ödülü”nü Tazefile.com’un sahibi Ahmet Gök’ün elinden aldı.

Şarkıcı, “Zorlu süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu ödülü özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum. Bugün söyleyeceğim tüm şarkıları onlar için seslendireceğim” diyerek sevilen şarkılarını söyledi. Törende ayrıca “Yılın gazetesi” ödülüne Hürriyet Gazetesi layık görülürken “Yılın erkek ana haber sunucusu” ödülü Kanal D Ana Haber ile Deniz Bayramoğlu’na verildi.

“Yılın haberi” ödülünü CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, “Yılın haber programı” ödülünü Akıl Çemberi programıyla Başak Şengül aldı.

“Yılın magazin programı” ödülü ise Magazin D’nin oldu.



Kanal D Haber ile hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan Deniz Bayramoğlu, 'yılın erkek haber sunucusu' ödülünü iş insanı Şahin Kırbıyık’ın elinden aldı.

Yılın gazetesi

Hürriyet, ‘yılın gazetesi’ seçildi. Ödülü, Hürriyet Kurumsal İletişim ve Etkinlik Yönetimi Müdürü Merve Arbaş Özkaynak aldı.



Kanal D ve CNN Türk'e iki ödül

Törende Kanal D iki ödüle layık görüldü. Kanal D Haber'i sunan Deniz Bayramoğlu, 'yılın erkek haber sunucusu' ödülünü alırken, ‘yılın magazin programı’ ödülü “Magazin D”nin oldu.

CNN Türk de geceden iki ödülle ayrıldı. Başak Şengül’ün sunduğu “Akıl Çemberi”, ‘yılın haber programı’ seçilirken, Fulya Öztürk ‘Ermenistan sivil katliamı’ başlıklı haberiyle ‘yılın haberi’ ödülüne layık görüldü.