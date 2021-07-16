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Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Demir Kadın için saçlarını kazıttı

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Demir Kadın için saçlarını kazıttı

Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan “Demir Kadın Neslican” filminde başrolü üstlenen Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.

EN GERÇEKÇİ HALİYLE

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınıp sevilen, 15 Eylül 2019’da yaşamını yitiren Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan “Demir Kadın Neslican” filminin çekimleri devam ediyor. Filmde Neslican’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı. Oyuncu, “Neslican’ın ilham veren öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyorum” dedi.

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AİLENİN DESTEĞİ VAR

Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, Özgür Bakar’ın yönettiği “Demir Kadın Neslican” filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, İlker Aksum, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya ve Nisa Sofiya Aksongur da yer alıyor. Neslican Tay’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen film yakında izleyiciyle buluşacak.

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Demir Kadın için saçlarını kazıttı

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