Plajda tek baÅŸÄ±na: Annesini hatÄ±rlattÄ±

Bordo bir mayo giyen genÃ§ kÄ±z, yanÄ±nda Grandma (BÃ¼yÃ¼kanne) adlÄ± kÃ¶peÄŸiyle gÃ¼nÃ¼n keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Uzun siyan saÃ§larÄ± ve fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise annesi Demi Moore'un 2002 yÄ±lÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Charlie'nin Melekleri adlÄ± sinema filmindeki plaj sahnelerine benzetildi.Â TEK BAÅžINA KEYÄ°FLÄ° BÄ°R GÃœN

Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak bilinen sonra da evliliklerini bitiren Bruce Willis ile Demi Moore'un ortanca kÄ±zÄ± Scout Willis, hafta sonunu plajda tek baÅŸÄ±na geÃ§irdi.

KÃ–PEÄžÄ° DE YANINDA

29 yaÅŸÄ±ndaki Willis'e o gÃ¼n sadece Grandma (BÃ¼yÃ¼kanne) adlÄ± sevimli kÃ¶peÄŸi eÅŸlik etti. Bordo bir mayo giyen Scout Willis, bir yandan kÃ¶peÄŸiyle oyunlar oynarken bir yandan da kumsalda oturup bir ÅŸeyler yedi. ERKEK ARKADAÅžI YANINDA DEÄžÄ°LDÄ°

Scout Willis, bir ara cep telefonunda bir de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. GenÃ§ kadÄ±n, oturup meyve yerken bir yandan da etrafÄ±nÄ± inceledi.Â Willis'e o gÃ¼n erkek arkadaÅŸÄ± Jake Miller'Ä±n eÅŸlik etmemesi de dikkat Ã§ekti. ANNESÄ°NÄ°N KOPYASI

Scout Willis plajda bir ara uzun saÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±. Bu anlarda da annesi Demi Moore'un 2002 yÄ±lÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Charlie'nin Melekleri adlÄ± sinema filmindeki plaj sahnesini akÄ±llara getirdi. Scout Willis, annesinin o dÃ¶nemdeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne benzetildi. MOORE'UN BU SAHNELERÄ° Ã‡OK KONUÅžULMUÅžTU

Demi Moore de Ã§ok uzun sÃ¼redir kÄ±zÄ± Scout'un da yaptÄ±ÄŸÄ± gibi uzun ve koyu renk saÃ§larÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. Ä°KÄ°SÄ° ÃœVEY DÃ–RT KARDEÅžÄ° VAR

Scout Willis'in anne ve babasÄ±nÄ±n evliliÄŸinden Rumer adÄ±nda 32 yaÅŸÄ±nda bir ablasÄ± ile 26 yaÅŸÄ±nda Tallulah adÄ±nda bir de kardeÅŸi bulunuyor. BabalarÄ± Bruce Willis'in ikinci evliliÄŸinden ise iki tane de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸi var. KARANTÄ°NAYI ANNESÄ° VE BABASIYLA GEÃ‡Ä°RDÄ°

Scout Willis, koronavirÃ¼s karantinasÄ±nÄ±, sevgilisiyle birlikte annesi Demi Moore'un Ã§iftliÄŸinde geÃ§irdi. Moore'un asistanÄ± ve diÄŸer kardeÅŸlerinin sevgililerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± karantinaya babasÄ± Bruce Willis de eÅŸlik etti.KÃœÃ‡ÃœKKEN ANNE VE BABASIYLA FÄ°LMLERDE OYNADIÂ

Scout Willis, annesinin baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi The Scarlett Lette adlÄ± filmde kÃ¼Ã§Ã¼k bir oyuncu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Daha sonra da babasÄ± Bruce Willis'in baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Bandits adlÄ± filmde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi. Yine babasÄ±yla birlikte Breakfast of Champions iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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