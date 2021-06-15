Anneme benzemediÄŸim iÃ§in kendimi cezalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m: Pembe bikiniyle poz verdi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

1987 ile 2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kalan Bruce Willis ise Demi Moore'un Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Tallulah Willis, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bikiniyi pozuyla konuÅŸuluyor. Bir sÃ¼re Ã¶nce sevgilisi Dillon Buss ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine sosyal medyadan duyuran 27 yaÅŸÄ±ndaki Tallulah Willis, hafta sonunu plajda geÃ§irdi. O sÄ±rada Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.



O YÃœZÃœK PARMAÄžINDA

Pembe bir bikini giyen Willis'in paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden beÄŸeni ve yorum yaÄŸdÄ±. Tallulah Willis'in, Dillon Buss tarafÄ±ndan evlilik teklifi sÄ±rasÄ±nda verilen iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ o fotoÄŸrafta bile dikkat Ã§ekti.





'ANNEME DAHA Ã‡OK BENZEMEDÄ°ÄžÄ°M Ä°Ã‡Ä°N KENDÄ°MÄ° CEZALANDIRDIM'

Tallulah Willis, geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda annesi Demi Moore'a benzemediÄŸi iÃ§in kendini cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Tallulah Willis, doÄŸumundan beri babasÄ±na olan benzerliÄŸinin kendisine hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Sevimsiz olmamÄ±n sebebinin de bu erkeksi yÃ¼zÃ¼m olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum" diye konuÅŸmuÅŸtu.





FÄ°ZÄ°KSEL GÃ–RÃœNTÃœSÃœ YÃœZÃœNDEN MUTSUZDU

Tallulah Willis, bir dÃ¶nem beden dismorfik bozukluÄŸu sorunuyla mÃ¼cadele ettiÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ± o rÃ¶portajda. Bu arada "beden dismorfik bozukluÄŸunun" temelde bir fiziksel kusuru olmasa da kiÅŸinin bu dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ile zihinsel olarak aÅŸÄ±rÄ± derecede uÄŸraÅŸmasÄ± ve meÅŸgul olmasÄ± hali olarak tanÄ±mlanabilir. Willis, daha sonra da kendi deÄŸerinin farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ± buna gÃ¶re ÅŸekillendirdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.





NÄ°ÅžANLANDILAR

Tallulah Willis, bundan birkaÃ§ ay Ã¶nce Dillon Buss ile niÅŸanlanmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Bir yÄ±ldÄ±r birlikte olan Ã§ift, yaÅŸadÄ±klarÄ± evin bahÃ§esinde niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. Sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiÄŸi anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Tallulah Willis, iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in de ayrÄ± bir video Ã§ekti. O videoyu da Instagram sayfasÄ±nda yer verdi.



ELLERÄ°N TAÅžIN AÄžIRLIÄžINDAN MI TÄ°TRÄ°YOR?

27 yaÅŸÄ±ndaki Willis, niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã§ektiÄŸi videoyu, ellerinin hala titrediÄŸini belirten bir mesaj eÅŸliÄŸinde takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±ma da Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. TakipÃ§ilerinden biri, Tallulah Willis'in ellerinin o elmas taÅŸÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda titrediÄŸini belirten bir yorum yazdÄ±.



MUTLUÄžUN FOTOÄžRAFI

Bruce Willis ile Demi Moore'un en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± olan Tallulah, sevgilisi Dillon Buss'Ä±n kendisine evlenme teklif ettiÄŸi anlarÄ± belgeleyen fotoÄŸraflarÄ± da Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Buss, sevgilisi Tallulah Willis'e birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evin bahÃ§esinde, Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ vererek evlenme teklif etti. Heyecana kapÄ±lan Willis, Ã¶nce sevgilisinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ okÅŸadÄ± sonra da boynuna sarÄ±larak onu Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu. Ã‡iftin takipÃ§ileri de bu evlilik teklifinden bÃ¼yÃ¼k heyecan duyduklarÄ±nÄ± ifade eden mesajlar yazdÄ±.

Â ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FTÄ°N ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžUNDAN EN KÃœÃ‡ÃœÄžÃœ

Tallulah Willis, 1987 ile 2000 arasÄ±nda evli kalan Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼. Tam adÄ± Tallulah Belle Willis olan genÃ§ kÄ±zÄ±n, Rumer ve Scout adÄ±nda iki tane kÄ±z kardeÅŸi bulunuyor. BabasÄ± Bruce Willis'in Emma Hemming ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸi daha var.





Ä°KÄ° KIZI DAHA OLDU

Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olan Demi Moore ile Bruce Willis, boÅŸandÄ±ktan sonra farklÄ± kiÅŸilerle romantik iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±. Willis, Moore'dan boÅŸandÄ±ktan dokuz yÄ±l sonra Emma Hemming ile evlendi. Ã‡iftin iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.





EVLÄ°LÄ°K OLAYLI BÄ°TTÄ°

Demi Moore ise 2005 ile 2013 arasÄ±nda Ashton Kutcher ile evli kaldÄ±. Evlilikleri baÅŸlarda mutlu gitse de Kutcher'Ä±n Moore'u aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olaylÄ± bir ÅŸekilde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

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