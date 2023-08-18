BÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri ardÄ±nda bÄ±raktÄ±: BÃ¼yÃ¼kanne tatilde

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ArtÄ±k tamÄ± tamÄ±na 60 yaÅŸÄ±nda olan ve kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ilk kez "bÃ¼yÃ¼kanne" unvanÄ± alan bu Ã¼nlÃ¼, ÅŸu sÄ±ralar evinden uzakta tatilde.

Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yat gezintisinde de Ã¼zerindeki mavi bikinisi ve formda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle yine bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti bu Ã¼nlÃ¼.

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KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce bÃ¼yÃ¼kanne olan Demi Moore, ÅŸu sÄ±ralarda yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± olan bir Yunan Ã§iftin konuÄŸu olarak tatil yapÄ±yor.Â

BirÃ§ok kiÅŸinin aklÄ±na gelen ilk isimden, yani Demi Moore'dan sÃ¶z ediyoruz. Son dÃ¶nemde eski eÅŸi ve Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± Bruce Willis'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na olan desteÄŸi nedeniyle gÃ¼ndeme gelen Moore ÅŸu sÄ±ralar Yunanistan tatilinde.

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BirkaÃ§ ay Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer'Ä±n bir kÄ±z bebek sahibi olmasÄ±yla birlikte artÄ±k bÃ¼yÃ¼kanne de olan Moore, Ã¶nceki gÃ¼n de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yat gezintisinde objektiflere takÄ±ldÄ±.

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Mavi renkli bir bikini giyen Moore, gÃ¼neÅŸlenirken saÃ§larÄ±nÄ± topladÄ±. GÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de eksik etmeyen Ã¼nlÃ¼ oyuncu, bir kez daha yaÅŸÄ±na gÃ¶re kusursuz sayÄ±lacak fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekti.

Demi Moore, Yunanistan tatilinde yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± Andreas ve Athanasia Steggos'un konuÄŸu oldu. Yunan Ã§iftin lÃ¼ks yatÄ±yla denize aÃ§Ä±lan Moore'un keyfinin de yerinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Moore, bir ara konuÄŸu olduÄŸu Ã§iftin en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla neÅŸeli bir sohbete daldÄ±.Â



Bu arada yeri gelmiÅŸken hemen hatÄ±rlatalÄ±m... Moore, konuÄŸu olduÄŸu Ã§iftin en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Ariadne Zoe'nin de vaftiz annesi. Bu yÃ¼zden de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zla aralarÄ±nda yakÄ±n bir iletiÅŸim var. Moore, yatta gÃ¼neÅŸlenirken bir yandan da yanÄ±ndaki ÅŸezlongda uzanan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zla neÅŸeli bir sohbete daldÄ±.



GÃ¼neÅŸlenirken elindeki kitabÄ± okuyan Moore'un keyfi o kadar yerindeydi ki bir ara kalkÄ±p dans etmekten de geri kalmadÄ±. Demi Moore'un u kÄ±vrak dansÄ±nÄ± da yatÄ± adÄ±m adÄ±m takip eden paparazzi ordusu elbette kaÃ§Ä±rmadÄ±.

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Moore bir ara o kadar keyiflendi ki kalkÄ±p dans etmekten kendini alamadÄ±.Â





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Demi Moore, bir sÃ¼redir eski eÅŸi Bruce Willis'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla da gÃ¼ndemde. Her ne kadar yÄ±llar Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da eski Ã§ift, hala birbirleriyle Ã§ok yakÄ±n bir dostluk sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Ã–nce bir tÃ¼r biliÅŸsel bozukluk olan afaziye sonra da demans hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Willis'in ÅŸu anda evli olduÄŸu Emma Heming Willis'in en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilerinden biri de Demi Moore. GeniÅŸ aile, her fÄ±rsatta bir araya gelip Bruce Willis'i sevgi Ã§emberi iÃ§ine alÄ±yor.ÂWillis ile Demi Moore'un Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± Rumer, Tallulah ve Scout'un yanÄ± sÄ±ra oyuncunun Emma Heming'den dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla sÃ¼rekli birlikte vakit geÃ§iriyorlar.

Bu tatil, eski eÅŸiyle yakÄ±ndan ilgilenen Demi Moore iÃ§in bir anlamda nefes alma anlamÄ±na da geliyor.

Demi Moore, geÃ§en nisan ayÄ±nda ilk kez bÃ¼yÃ¼kanne oldu. KÄ±zÄ± Rumer'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de onun doÄŸumuna yardÄ±m ettiÄŸi sÄ±rada Ã§ekilen bu fotoÄŸrafla kutladÄ±.Â

Bu arada Moore, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en mutlu deneyimlerinden birini yaÅŸadÄ±. En bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer ile sevgilisi sevgilisi Derek Richard Thomas, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda Louetta Isley adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebek sahibi oldu.

Evinde doÄŸum yapmayÄ± tercih eden Rumer Willis'in yanÄ±nda bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirirken annesi Demi Moore da vardÄ±.Â

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KÄ±zÄ± doÄŸum sancÄ±larÄ± iÃ§indeyken onun yanÄ±ndan bir an bile ayrÄ±lmayan Demi Moore, anneanne olmanÄ±n sevincini de kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.Â

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YÃœZÃœNÃœN GÃ–RÃœNÃœMÃœ Ã‡OK KONUÅžULDU

Demi Moore, her ne kadar geÃ§ip giden yÄ±llara dirense de sÄ±k sÄ±k estetik operasyon geÃ§irdiÄŸi iddialarÄ±yla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸiyor.

Kendisi bunlara net bir yanÄ±t vermese de birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nmesinin sÄ±rlarÄ±ndan biri egzersiz ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyse bir diÄŸeri de estetik cerrahlarÄ±n hÃ¼neri.Â



Moore Ã¶zellikle bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸekli nedeniyle Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

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2021 yÄ±lÄ±ndaki Ä°ngiliz Moda Ã–dÃ¼lleri'ne konuk olan Demi Moore, aÅŸÄ±rÄ± Ã§Ä±kÄ±k elmacÄ±k kemikleri ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ neredeyse hiÃ§ hareket ettirememesiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.



Daha genÃ§ olduÄŸu dÃ¶nemde bile yaÅŸ almayÄ± yavaÅŸlatmak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ±nÄ± kullanan Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Moore'un, elmacÄ±k kemiklerinin aÅŸÄ±rÄ± belirginliÄŸi ve dudak bÃ¶lgesinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekti o gece. BÃ¼tÃ¼n bunlar da yÄ±ldÄ±zÄ±n, tÃ¶renin en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸisi olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Demi Moore'un gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, sosyal medya platformlarÄ±nda da konu oldu. BazÄ± kiÅŸiler oyuncunun, geÃ§en yÄ±llara iyi direndiÄŸini ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu.

Moore, o Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine yÃ¼zÃ¼ndeki bu deÄŸiÅŸimle damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtu.Â

Fakat Moore'u eleÅŸtirenler de Ã§oktu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savunanlar oyuncunun artÄ±k yaÅŸ almayÄ± bilgece kabullenmesi gerektiÄŸini belirtti. Bir kullanÄ±cÄ± "Demi Moore, yÃ¼zÃ¼ne estetik uygulamayÄ± yapan uzmanÄ± dava etmeli. Bu kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ bir uygulama" diye Moore'un gÃ¶rÃ¼nÃ¼ hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.BirÃ§ok kiÅŸi Moore'un eskiden Ã§ok hoÅŸ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama bu uygulamalar yÃ¼zÃ¼nden artÄ±k bambaÅŸka biri olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Fakat bu etkinliÄŸin hemen ardÄ±ndan Demi Moore, yÃ¼zÃ¼nÃ¼n doÄŸal haliyle gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸraf paylaÅŸarak o konuÅŸulan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n uygulanan makyajdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â

Yine de Hollywood kulislerinde konuÅŸulanlara gÃ¶re Demi Moore sÄ±k sÄ±k estetik uygulamalarÄ±n nimetlerinden faydalanÄ±yor.

Bu konuda gÃ¶sterilen en Ã¶nemli kanÄ±t ise Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸen gÃ¶ÄŸÃ¼sleri. ÃœnlÃ¼ oyuncunun gÃ¶ÄŸÃ¼slerini bazen bÃ¼yÃ¼ttÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bazen de tam tersi iÅŸlem yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â



Moore'un gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle ilgili iddialardan biri de Ã§enesine ultratheraphy adÄ± verilen bir uygulama yaptÄ±rÄ±yor olmasÄ±. Bu ÅŸekilde de bu bÃ¶lgedeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabildiÄŸince azaltÄ±lÄ±yor.Â



ÃœnlÃ¼ oyuncunun yanak ve dudak Ã§evresine de dolgu yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. AlÄ±n bÃ¶lgesi iÃ§in dÃ¼zenli botoks yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da yine onunla ilgili iddialar arasÄ±nda.



Hollywood'un estetik baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± Ã¼nlÃ¼lerinden biri olarak anÄ±lan Moore'un bÃ¼tÃ¼n bu uygulamalar iÃ§in 10 milyonlarca dolar harcadÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â

UNUTULMAZ FÄ°LMLERDE OYNADI

Hamileyken Vanity Fair'e Ã§Ä±plak poz vermesi gibi herkesin ilgisini Ã§eken giriÅŸimlerde bulunan Moore, Hayalet (Ghost) adlÄ± filmin bÃ¼yÃ¼k ticari baÅŸarÄ±sÄ±ndan ve AhlaksÄ±z Teklif (Indecent Proposal), Taciz (Disclosure) gibi tartÄ±ÅŸmalÄ± filmlerden sonra Hollywood'un en Ã§ok aranan ve en pahalÄ± oyuncularÄ±ndan biri oldu.

Demi Moore'un 2019 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan kitabÄ±ndaki itiraflarÄ± olay yarattÄ±.



AslÄ±nda Demi Moore, eskisi kadar kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mese de hep gÃ¼ndemde kalmayÄ± bildi. 2019 yÄ±lÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kan ve hayatÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±Inside Out alÄ± kitapla da bunun Ã¶rneklerinden birini sergiledi. "Kendimi keÅŸfetmek istediÄŸim iÃ§in yazdÄ±m" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda Demi Moore, geÃ§miÅŸ hayatÄ±nÄ±n karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Moore kitabÄ±nda kitabÄ±nda 15 yaÅŸÄ±nda tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±, Ã§ok severek evlendiÄŸi Ashton Kutcher'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼stelik Ã¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiye girmeye zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da.



Moore'un kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kutcher kendisini Brittney Jones ve Sara Leal adlÄ± iki kadÄ±nla aldattÄ±. Hatta cinsel yaÅŸamlarÄ±nÄ± renklendirmek iÃ§in Ã¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiye girmeleri iÃ§in de Moore'u zorladÄ±. Moore, bunu kabul etmediÄŸini de belirtti.



Kitapta Demi Moore, Kuther ile evliyken hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bebeÄŸini altÄ± aylÄ±kken dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Demi Moore kariyerini, ilk eÅŸinin soyadÄ±yla yaptÄ±. YÄ±ldÄ±zÄ±n gerÃ§ek adÄ±Â Demetria Gene Guynes.Â

Demi Moore, ilk evliliÄŸini soyadÄ±nÄ± hala kullandÄ±ÄŸÄ± Freddy Moore ile yaptÄ±. Fakat bu evlilik Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. Sadece altÄ± yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â Demi Moore, ilk evliliÄŸini soyadÄ±nÄ± hala kullandÄ±ÄŸÄ± Freddy Moore ile yaptÄ±. Fakat bu evlilik Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. Sadece altÄ± yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â

1987 yÄ±lÄ±nda Bruce Willis ile evlendi. Bu evlilik Haziran 1998'de sona erdi.

2005'te kendisinden 16 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ashton Kutcher'la evlendi. Fakat bu evlilik de Kutcher'Ä±n onu aldatmasÄ± nedeniyle 2011 yÄ±lÄ±nda sona erdi.