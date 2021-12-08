Demet Şener'in sevgilisi Tolga Arman kimdir?

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Geçtiğimiz ocak ayında Cenk Küpeli'den boşanan eski manken Demet Şener iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı.

Hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Tolga Arman'ın lojistik sektörüyle ilgilendiği biliniyor.

Evlenip boşanmış olan Arman’ın bir kızı var. Demet Şener, Arman’ın kızıyla kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu, bu sayede tanıştıkları iddialarını yalanlamıştı “Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlarmış.”