Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli, Derya Çayırgan ile görüntülendi

Demet Şener ve işadamı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırmıştı. İkili, boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklamıştı.







Küpeli, önceki gün basketbolcu Derya Çayırgan ile Nişantaşı’nda araç içinde görüntülendi. İkili, gazetecileri fark edince panik yaşadı. Küpeli, fotoğraflarının çekilmemesi için kırmızı ışıkta durmadı, trafiği tehlikeye attı. Çayırgan da görüntü vermemek adına önce eliyle yüzünü kapattı sonra maske ve gözlüğünü taktı.







Eski milli basketbolcu Cenk Küpeli, “Tanışıklığımız eskiye dayanır. Aynı jenerasyonda spor yaptık. Kendisi transfer oldu, onu kutladık. Kalabalık bir gruptuk, Gzia Cafe’de oturduk” dedi.

Demet Şener ile 19 ay evli kalan Cenk Küpeli “Biz Demet Hanım’la ayrılalı uzun zaman oldu. Ben onun hayatına karışamam, o da benim hayatıma yorum yapmaz. İkimiz de kendi yolumuzdayız” dedi.

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