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Haber Giriş: 09.07.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli, Derya Çayırgan ile görüntülendi

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli, Derya Çayırgan ile görüntülendi

Yeni yılın ilk ayında Demet Şener’den boşanan işadamı Cenk Küpeli, Nişantaşı’nda Derya Çayırgan ile görüntülenince gazetecilerle köşe kapmaca oynadı.

Demet Şener ve işadamı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırmıştı. İkili, boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklamıştı.

Demet Şener ile Cenk Küpeli boşandı... Sürpriz ayrılığın perde arkası
Demet Şener ile Cenk Küpeli boşandı... Sürpriz ayrılığın perde arkası!

Demet Şenerin eski eşi Cenk Küpeli, Derya Çayırgan ile görüntülendi



Küpeli, önceki gün basketbolcu Derya Çayırgan ile Nişantaşı’nda araç içinde görüntülendi. İkili, gazetecileri fark edince panik yaşadı. Küpeli, fotoğraflarının çekilmemesi için kırmızı ışıkta durmadı, trafiği tehlikeye attı. Çayırgan da görüntü vermemek adına önce eliyle yüzünü kapattı sonra maske ve gözlüğünü taktı.

Derya Çayırgan kimdir
Derya Çayırgan kimdir?

Demet Şenerin eski eşi Cenk Küpeli, Derya Çayırgan ile görüntülendi



Eski milli basketbolcu Cenk Küpeli, “Tanışıklığımız eskiye dayanır. Aynı jenerasyonda spor yaptık. Kendisi transfer oldu, onu kutladık. Kalabalık bir gruptuk, Gzia Cafe’de oturduk” dedi. 

Demet Şenerin eski eşi Cenk Küpeli, Derya Çayırgan ile görüntülendi

Demet Şener ile 19 ay evli kalan Cenk Küpeli “Biz Demet Hanım’la ayrılalı uzun zaman oldu. Ben onun hayatına karışamam, o da benim hayatıma yorum yapmaz. İkimiz de kendi yolumuzdayız” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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