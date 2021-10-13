Demet Şener'den Çağla Şıkel'e destek: Bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz

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Demet Şener, önceki gün Nişantaşı City’s’de spor çıkışı görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden eski model, formda ve fit olmanın sırrının doğal beslenme, spor ve tencere yemeklerinde gizli olduğunu söyledi: “Çok iyi bakıyorum kendime, spor yapıyorum. Aslında herkesin bildiği basit yöntem var, yaktığından daha azını yiyeceksin. Hiç yaşlanma korkum yok. 44 yaşındayım.”





KARŞIMIZDAKİNİN PUSULASINI ARAŞTIRMIYORUZ



Şener’e Çağla Şıkel’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim” açıklaması hatırlatıldı. Eski model konuyla ilgili, “Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Onu anlatmak istemiş. Aşk bu, kiminle olursa aşkı yaşamak güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Karşımızdaki insanın herhalde pusulasını araştırmıyoruz. Onu demek istedi Çağla. Belli bir işi gücü olsun, onun dışında aşk yani” diye konuştu.