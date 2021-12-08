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Demet Şener ve Tolga Arman'dan evlilik sorusuna cevap!

#Demet Şener#Tolga Arman#Etiler
Demet Şener ve Tolga Armandan evlilik sorusuna cevap

Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

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Baş başa yemek yiyen ikili, mekandan el ele ayrıldı. Uzun bir aradan sonra görüntülenmeleri hatırlatılan Şener, "Biz her gün bir aradayız, sadece sizinle denk gelemiyoruz" diyerek gülümsedi.

'EVLİLİK İTİRAFI' DİKKAT ÇEKTİ

Şener, sevgilisi Tolga Arman'la evlenip evlenmeyeceğini soran bir muhabire, "Evlenmeden de mutlu olunabileceğini düşünüyoruz. Hem biz birbirimize gönülden bağlıyız zaten" açıklamasında bulundu.

Demet Şener ve Tolga Armandan evlilik sorusuna cevap

O İDDİALARI YALANLADI!

İşadamı Tolga Arman’la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, Arman’ın kızıyla kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu, bu sayede tanıştıkları iddialarını ise yalanladı: “Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlarmış.”

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#Demet Şener#Tolga Arman#Etiler

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