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Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!
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Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay önceki gün Bebek sahilindeydi. İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile koşu yaparken görüntülendi.

Sahili eşi Cenk Küpeli’yle el ele turlayan Demet Şener “evde kal” uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna “Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz” yanıtını verdi.

Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde

İbrahim KutluayEdvina Sponza
Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde

Demet Şener - Cenk Küpeli

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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