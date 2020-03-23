Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,
Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!
Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay önceki gün Bebek sahilindeydi. İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile koşu yaparken görüntülendi.
Sahili eşi Cenk Küpeli’yle el ele turlayan Demet Şener “evde kal” uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna “Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz” yanıtını verdi.
İbrahim Kutluay - Edvina Sponza
Demet Şener - Cenk Küpeli
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