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Haber Giriş: 12.09.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Demet Şener: Türk kadını daha bakımlı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Demet Şener: Türk kadını daha bakımlı

Demet Şener, Türk kadınlarının yurtdışındakilere göre daha temiz ve bakımlı olduğunu söyledi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki Rumeli Salonu’nda düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Şener, muhabirlerle de sohbet etti.

Eski model, “Türkiye’deki kadınlar genel olarak çok bakımlı. Yunanistan ve Amerika’da da yaşadım. Bizler onlardan çok daha temiz ve bakımlıyız. Biz kadınlar tüm bakımları kendimiz için yapıyoruz, erkekler için değil” dedi.

Demet Şener: Türk kadını daha bakımlı

İşadamı Tolga Arman’la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, Arman’ın kızıyla kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu, bu sayede tanıştıkları iddialarını ise yalanladı: “Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlarmış.”

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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