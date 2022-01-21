Demet Şener: Şu anda evlilik düşünmüyoruz!

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Evliliği düşünmüyoruz

Demet Şener önceki akşam sevgilisi Tolga Arman ile Etiler’deki Da Mario Restoran’da baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı görüntülenen sevgililer, evlilik sorularına olumsuz yanıt verdi: “Şu anda evliliği düşünmüyoruz.” (Sayit DURMAZ)

Gülşah Saraçoğlu isyan etti: Neden beni suçluyorsunuz?

Gülşah Saraçoğlu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Modacı, “Deha Bilimlier ile aşk yaşadığınız haberleri çıktı. Ne söyleyeceksiniz?” diye soran muhabirlere tepki gösterdi: “Öyle bir şey yok.

Daha önce bir programda kürk sevdiğini ve 50’ye yakın kürkü olduğunu söyleyen Gülşah Saraçoğlu, hayvanseverlerin tepkisini çekmişti. Saraçoğlu yine kürküyle objektife yansıdı. (Sayit DURMAZ)

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Kardeşler Beyoğlu’nda

İki kardeşi canlandırdıkları “Güneşin Kızları” dizisinden bu yana yakın arkadaş olan Hande Erçel ve Burcu Özberk, önceki gece Beyoğlu’nda görüntülendi. Erçel, Disney Plus’ta yayınlanması beklenen yeni projesiyle ilgili soru yöneltilince “Henüz konuşma aşamasında her şey. Net bir şey olursa söyleriz” dedi.

Demet Özdemir’in aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel’e daha çok dizi teklifi gelmesine sinirlenip genç oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı öne sürülmüştü. Erçel, haberleri hatırlatan muhabirlere “Öyle bir şey

olabilir mi?” diye karşılık verdi. (Sayit DURMAZ)

Kürküm gerçek değil

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson’la Etiler’de görüntülendi. Yeni rolü için saçlarını boyatan Deniz, “Yeni bir sinema filmine başlıyorum. Rolüme uygun imajı yapmak için bu değişikliğe gittim” dedi. Oyuncu, üzerindeki kürkün de gerçek olmadığını sözlerine ekledi. (Sayit DURMAZ)





Her şeyin başladığı yer

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Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’in BKM Mutfak Uniq’teki tek kişilik gösterisini izlemeye gitti.

Gecenin sonunda eşiyle fotoğraf çektiren Berfu Yenenler, karenin altına yaşadıkları bir anıyı da yazdı: “Bu sahne her şeyin başladığı yer. Eser’i izlemeye gelmiştim, bütün gösteriyi miyop olduğu için ben sandığı başka kıza oynadı. 2 saat sırtını ve poposunu izledim. Aşırı sinirli bir şekilde gidecekken 2 dakika konuşup hoşça kal demeye kulisine girdim, sonrası bildiğiniz gibi. 5 sene, 2 çocuk, bir sürü kahkaha, bir sürü gözyaşı. Bugün özel bir günümüz değil ama her gün özel değil mi zaten? Bu sahnede el ele olmak da varmış. Daha güzelleri de olacak hep el ele.”

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Kar tatili

İşletmeci Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandıran Damla Ersubaşı, geçen ay Keser ile tekrar barışmıştı. Çift birlikte kar tatiline çıktı. Ersubaşı, Palandöken Kayak Tesisleri’nde çektirdikleri bir fotoğrafı “Kalbim” notuyla Instagram’da yayınladı.