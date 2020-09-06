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Haber Giriş: 06.09.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

Demet Şener:Markam karantinada kâr elde etti

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Demet Şener:Markam karantinada kâr elde etti
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DEMET Şener önceki gün Vadistanbul’da gerçekleşen Fashion Room etkinliğine markası “Demet Şener İstanbul”la katıldı.

Ünlü model, mart ayında kurduğu giyim markasının tahmin ettiğinden çok daha başarılı olduğunu söyledi: “Bir markanın iki yılda yakaladığı başarıyı biz, 3 ayda elde ettik. Ürünlerimizi Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Yakında da yurtdışındayız.” Şener, amacının para kazanmak olmadığını da belirtti: “İnsanları memnun etmek istiyorum. Markam karantina döneminde kâr elde etti. Birçok firmanın zarar ettiği dönemde önemli cirolar yakaladık. Çalışan herkes emeklerinin karşılığını alıyor. Her şeye de pozitif baktığım için tabiri caizse kaymak gibi geçiyor.” 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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