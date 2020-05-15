Demet Şener Küpeli krizi fırsata çevirdi

Nişantaşı'ndaki showroomu 2 aydır kapalı olan giyim markası, online satışlara yöneldi. Başta İsviçre, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ürün

gönderen markanın elde ettiği başarı, sektöre yeni adım atan Demet Şener'in yüzünü güldürdü.

Küpeli'nin Nişantaşı'ndaki mağazası randevu sistemiyle alışveriş tutkunlarına hizmet vermeye başlayacak.

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