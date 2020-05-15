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Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Demet Şener Küpeli krizi fırsata çevirdi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Demet Şener Küpeli krizi fırsata çevirdi
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Pandemi nedeniyle yaşanan krizi fırsata çeviren markalardan biri de 'Demet Şener İstanbul' oldu.

Nişantaşı'ndaki showroomu 2 aydır kapalı olan giyim markası, online satışlara yöneldi. Başta İsviçre, Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ürün
gönderen markanın elde ettiği başarı, sektöre yeni adım atan Demet Şener'in yüzünü güldürdü.

Küpeli'nin Nişantaşı'ndaki mağazası randevu sistemiyle alışveriş tutkunlarına hizmet vermeye başlayacak. 

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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