Demet Şener: İnsanın evi gibisi yok
Demet Şener ve Cenk Küpeli, önceki gün Tarabya sahilinde yürüyüş yaparken objektife yansıdı.
Giyim tarzlarından attıkları adımlara kadar uyum içerisinde olan çift, sabah evde koşu bandında 1 saat spor yaptıklarını, yine de temiz hava almak için yürüyüşe çıktıklarını söyledi. Şener, yılbaşı gecesi için planları olup olmadığı sorulunca “Bu yılbaşında İstanbul’da, evimizdeyiz. Sonuçta yurtdışına çıksak orada da yasağa denk geleceğiz. Zaten insanın evi gibisi yok” dedi.
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