Demet Şener: İnsanın evi gibisi yok

Giyim tarzlarından attıkları adımlara kadar uyum içerisinde olan çift, sabah evde koşu bandında 1 saat spor yaptıklarını, yine de temiz hava almak için yürüyüşe çıktıklarını söyledi. Şener, yılbaşı gecesi için planları olup olmadığı sorulunca “Bu yılbaşında İstanbul’da, evimizdeyiz. Sonuçta yurtdışına çıksak orada da yasağa denk geleceğiz. Zaten insanın evi gibisi yok” dedi.





