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Demet Şener ile Cem Küpeli'nin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti

#Demet Şener#Cem Küpeli#Mehmet Üstündağ
Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti
Mehmet Üstündağ

Eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte tekstil işine giren Demet Şener, Küpeli’yle ortaklığını da bitirme kararı aldı. Nişantaşı’ndaki mağazasını da kapatan Şener, “tekstil işini tamamen bırakıyorum” dedi.

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İki yıl önce kendi adıyla Nişantaşı’nda açtığı mağazasını kapatan Demet Şener’in bu kararı merak uyandırmıştı. Mağazayı eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte açan Şener’in, pandemi yüzünden mağazada istediği satış rakamını yakalayamadığı için bu kararı aldığı söylenmişti.

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti


Yanıtı ilk ağızdan duymak için Demet Şener’i aradım. Şener, tekstil işinin çok fazla zamanını aldığı söyleyerek, mağazayı bu nedenle kapatmak istediğini söyledi. Eski eşi Cenk Küpeli ile boşandıktan sonra da iş ortaklığına devam ettiğini de belirten ünlü model, artık bu ortaklığı da bitirme kararı almış.

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti


Televizyon programı ve çocuklarıyla yeteri kadar meşgul olduğunu söyleyen Şener, “Tekstil işini bitiriyorum, çünkü kendi işlerim ve çocuklarım tüm zamanımı alıyor. Zaten marka, benim markam ileride ne yapacağıma karar vereceğim ama şimdilik bir planım yok bu konuyla ilgili” diye konuştu.

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti



Kanser hastalarına destek

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Güzel oyuncu Hande Erçel’in kalbi de yüzü gibi güzel… Kansersiz Yaşam Derneği’nin iyi niyet elçisi olan oyuncu, ikinci el giysilerini dernek yararına satışa çıkartmış. Givin platformu aracılığıyla satışa çıkardığı kıyafetler arasında marka yüzü olduğu Nocturne imzalı tasarımlar var.

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti


Mustafa Ceceli de yüreği güzel insanlardan… 2 Kasım’daki doğum günü için yönetim kurulu üyesi olduğu Kansersiz Yaşam Derneği adına bağış kampanyası başlatan sanatçı, “Maddi sıkıntı ve hayati riskle yaşayan kanser hastası çocuklara ve ailelerine destek olmak için, kıymetli yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi biliyorum” dedi.

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti

Mia için bir araya geldiler

 Olaylı bir şekilde geçtiğimiz yıl boşanan cemiyetin ünlü isimleri Elisabeth Mas ve Caner Karaloğlu, kızlarının doğum günü için bir araya geldi. Beş yaşına giren kızları Mia için renkli bir parti organize eden ikili, çocukları için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütme kararı almış. 

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti

İki yıllık kirayı peşin ödedi

Cemiyetin ünlü ismi Psikolog Zeynep Selvili, arkadaşları Selin İmer ve Aslıhan Doğan Turan’a daha yakın olmak için Beykoz’daki Çubuklu Vadi’ye taşınmış.

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti

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En yakın arkadaşlarıyla aynı sitede oturmak isteyen Selvili, ev bulmanın oldukça zor olduğu sitede, ev sahibinin isteği üzerine iki yıllık kirayı da peşin ödemiş! İyi günlerde oturmasıyla dileğiyle...

Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti

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#Demet Şener#Cem Küpeli#Mehmet Üstündağ

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