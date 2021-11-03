Demet Şener ile Cem Küpeli'nin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti

İki yıl önce kendi adıyla Nişantaşı’nda açtığı mağazasını kapatan Demet Şener’in bu kararı merak uyandırmıştı. Mağazayı eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte açan Şener’in, pandemi yüzünden mağazada istediği satış rakamını yakalayamadığı için bu kararı aldığı söylenmişti.
Güzel oyuncu Hande Erçel’in kalbi de yüzü gibi güzel… Kansersiz Yaşam Derneği’nin iyi niyet elçisi olan oyuncu, ikinci el giysilerini dernek yararına satışa çıkartmış. Givin platformu aracılığıyla satışa çıkardığı kıyafetler arasında marka yüzü olduğu Nocturne imzalı tasarımlar var.
Mia için bir araya geldiler
Olaylı bir şekilde geçtiğimiz yıl boşanan cemiyetin ünlü isimleri Elisabeth Mas ve Caner Karaloğlu, kızlarının doğum günü için bir araya geldi. Beş yaşına giren kızları Mia için renkli bir parti organize eden ikili, çocukları için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütme kararı almış.
İki yıllık kirayı peşin ödedi
Cemiyetin ünlü ismi Psikolog Zeynep Selvili, arkadaşları Selin İmer ve Aslıhan Doğan Turan’a daha yakın olmak için Beykoz’daki Çubuklu Vadi’ye taşınmış.
En yakın arkadaşlarıyla aynı sitede oturmak isteyen Selvili, ev bulmanın oldukça zor olduğu sitede, ev sahibinin isteği üzerine iki yıllık kirayı da peşin ödemiş! İyi günlerde oturmasıyla dileğiyle...