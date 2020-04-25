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Haber Giriş: 25.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Demet Şener: Çok şanslıyız

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Demet Şener: Çok şanslıyız
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Demet Şener, 4 günlük sokağa çıkma yasağını eşi Cenk Küpeli’yle nasıl geçirdiklerini anlattı:

“Sağlıklı bir şekilde ailece evde olduğumuz için kendimizi çok şanslı görüyoruz ve bu anların kıymetini biliyoruz. Sokağa çıkma yasağında evde sohbet edip, kitap okuyup, spor yapıyoruz. Böyle zamanlarda hayat arkadaşınızla eğlenebilmek, gülebilmek çok önemli. Tüm sağlık çalışanlarına da minnet duyuyoruz, onlar sayesinde evlerimizde huzurla oturabiliyoruz çünkü.”

Demet Şener: Çok şanslıyız


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