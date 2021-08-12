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Haber Giriş: 12.08.2021 - 09:03 | Son Güncelleme:

Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz

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Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz

Beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, oğulları Ömer’in tatilde düşüp kafasını yarmasıyla barışmıştı. Haberin Kelebek’te çıkmasının ardından Uçankuş’un sorularını yanıtlayan Demet Şener, barışı doğruladı.

Çeşme’de çocuklarıyla tatil yapan İbrahim Kutluay, oğlunun düşmesiyle Demet Şener’i aramış, eski eşler beş yılın ardından ilk kez konuşmuştu. Barışmanın ardından ailecek Zuma’ya yemeğe giden ikili, kırgınlıkları geride bırakmaya karar vermişti.

Ömer düştü, Demet Şener ile İbrahim Kutluayın beş yıllık küslüğü bitti
Ömer düştü, Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın beş yıllık küslüğü bitti!

Uçankuş’a konuşan Demet Şener, “Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum” dedi.

Demet Şener - Cenk Küpeli çifti boşandı
Demet Şener - Cenk Küpeli çifti boşandı



Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz

2018 yılında boşanan çiftin İrem ve Ömer adında iki çocuğu var.



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