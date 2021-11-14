Demet Şener aynı otelde

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman’la Kapadokya’ya gitti, çektirdiği romantik kareleri sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafları görünce, Şener’in kısa süre evli kaldığı Cenk Küpeli’yle de aynı otelde tatil yaptığını hatırladım. Ünlü manken tam bir Kapadokya âşığı mı, yoksa yeni sevgilisiyle aynı yerde çektirdiği fotoğraflarla eski eşine nispet mi yapıyor...
Kıbrıs’tan ev aldı
Hafta sonları Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ebru Gündeş, pandemi döneminde otelde konaklamak istemediğinden yavru vatandan kendine iki katlı, bahçeli bir ev satın almış.
Sık sık gittiği Kıbrıs’ta artık kendi evinde kalan sanatçı, işleri olmadığı dönemlerde de kızıyla orada vakit geçiriyormuş.Nikâh 14 Şubat'ta
Hera Aslan
geçtiğimiz gün Cihangir’deki bir mekanda sahneye çıkmış, Ozan Doğulu’yla evlilik planları olup olmadığını soran muhabirlere de “3.5 yıldır beraber yaşıyoruz. Zaten evli sayılırız. Nikâh konusunu hiç gündeme getirmedik” demişti.
Ancak öğrendiğime göre çift nikâh konusunu çoktan gündemine almış. Hatta tarih ve yer bile belirlenmiş! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İtalya’da evlenmeyi planlayan Aslan ve Doğulu, bu kararlarını şimdilik yalnızca yakınlarıyla paylaşmış.