Demet Şener aynı otelde

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Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman’la Kapadokya’ya gitti, çektirdiği romantik kareleri sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafları görünce, Şener’in kısa süre evli kaldığı Cenk Küpeli’yle de aynı otelde tatil yaptığını hatırladım. Ünlü manken tam bir Kapadokya âşığı mı, yoksa yeni sevgilisiyle aynı yerde çektirdiği fotoğraflarla eski eşine nispet mi yapıyor...

Kıbrıs’tan ev aldı

Hafta sonları Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ebru Gündeş, pandemi döneminde otelde konaklamak istemediğinden yavru vatandan kendine iki katlı, bahçeli bir ev satın almış.

